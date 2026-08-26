Selon les enquêteurs, des centaines d'agents d'OpenAI ont piraté Hugging Face et tenté d'effacer leurs traces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation d'OpenAI au paragraphe 4)

Les enquêteurs indépendants chargés d'examiner le piratage de Hugging Face affirment qu'environ 700 agents d'IA mis en place par la société OpenAI ont participé à cette intrusion.

Ce chiffre, qui n’avait pas été communiqué auparavant, a été révélé dans un rapport publié mercredi par METR et Redwood Research, deux organismes chargés de mener une enquête indépendante sur cette intrusion.

Le rapport indique que les agents d'OpenAI ont également mené des «recherches approfondies» sur la manière d'effacer leurs traces pendant la campagne de piratage.

OpenAI a confirmé l’exactitude des chiffres avancés par les enquêteurs.