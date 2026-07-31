Selon le New York Times, Kevin Warsh a évoqué la possibilité de modifier la fréquence des réunions de politique monétaire de la Fed

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Le présidentde la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a évoqué cettesemaine , lors dela réunion de fixation des taux d'intérêt , l'idée de réduire le nombre de réunions régulières de la Fed au cours desquelles elle définitsa politique monétaire, a rapporté vendredi le New York Times.

Si elle était adoptée, cette mesure romprait avec près d’un demi-siècle de pratique et constituerait le changement opérationnel le plus important à ce jour sous la direction du nouveau président de la Fed, qui a pris ses fonctions il y a environ deux mois en promettant un “changement de régime”.

Cela réduirait considérablement les informations dont disposeraient Wall Street et le grand public concernant l’orientation de la politique des taux d’intérêt, l’interprétation par la Fed de la situation de l’inflation et du marché de l’emploi – les axes prioritaires de son double mandat conféré par le Congrès – ainsi que l’économie au sens large.

La Fed tient huit réunions programmées par an depuis 1981, un rythme établi sous l’ancien président Paul Volcker. En cas d’urgence – comme au début de la pandémie de COVID-19 ou pendant la crise financière mondiale de 2007-2009 –, les dirigeants de la Fed ont convoqué des réunions extraordinaires, par téléphone ou en présentiel, pour faire face à ces circonstances exceptionnelles.