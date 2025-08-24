 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le gouverneur de Koursk, les attaques ukrainiennes menacent la sécurité nucléaire
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 10:13

Les attaques ukrainiennes contre la centrale nucléaire de Koursk constituent une menace pour la sécurité nucléaire, a déclaré dimanche le gouverneur régional par intérim, Alexander Khinshtein.

"Ils constituent une menace pour la sécurité nucléaire et une violation de toutes les conventions internationales", a-t-il écrit sur l'application de messagerie Telegram.

Une attaque de drone, dimanche, contre la centrale nucléaire de Koursk a endommagé un transformateur auxiliaire et entraîné une réduction de 50% de la capacité de fonctionnement de l'unité trois de la centrale, a indiqué le service de presse de la centrale.

(Reportage de Reuters ; édité par Guy Faulconbridge; version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 10:35

    radio paspil ment, radio paspil ment... etc...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank