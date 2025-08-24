Selon le gouverneur de Koursk, les attaques ukrainiennes menacent la sécurité nucléaire

Les attaques ukrainiennes contre la centrale nucléaire de Koursk constituent une menace pour la sécurité nucléaire, a déclaré dimanche le gouverneur régional par intérim, Alexander Khinshtein.

"Ils constituent une menace pour la sécurité nucléaire et une violation de toutes les conventions internationales", a-t-il écrit sur l'application de messagerie Telegram.

Une attaque de drone, dimanche, contre la centrale nucléaire de Koursk a endommagé un transformateur auxiliaire et entraîné une réduction de 50% de la capacité de fonctionnement de l'unité trois de la centrale, a indiqué le service de presse de la centrale.

