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Selon le Financial Times, Apax serait sur le point de conclure un accord pour racheter la participation de Warburg dans Odido
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 10:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Apax et Warburg ont refusé de commenter)

Le groupe de capital-investissement Apax serait sur le point de conclure un accord visant à racheter la participation de Warburg Pincus dans leur investissement commun dans le groupe de télécommunications néerlandais Odido, a rapporté samedi le Financial Times.

Voici quelques détails:

* Cette opération valoriserait Odido à environ 6,5 milliards d’euros (7,4 milliards de dollars), a indiqué le FT, citant des sources proches du dossier

* En février, Odido, détenu par Apax et Warburg Pincus, avait reporté son projet d'introduction en bourse à Amsterdamen raison d'unaccueilmitigéde la part des investisseurs et d'inquiétudes quant à l'ampleur de la volatilité des marchés boursiers mondiaux

* La même semaine, le groupe de télécommunications néerlandais a été victime d’une cyberattaque qui a exposé les données personnelles de plus de six millions de comptes

* Depuis, les actionnaires auraient reçu des propositions d’acquisition de la part de plusieurs acquéreurs potentiels, dont le groupe de télécommunications saoudien STC, soutenu par l’État, selon le Financial Times

* Apax et Warburg ont refusé de commenter. Odido et STC n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d'ouverture habituelles

* Apax et Warburg avaient acquis l’entreprise, alors encore dénommée T-Mobile Netherlands, en 2021 pour une valeur d’entreprise de 5,1 milliards d’euros

(1 dollar = 0,8779 euro)

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