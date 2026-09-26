Selon le Financial Times, Apax serait sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir la participation de Warburg Pincus dans Odido

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(Ajout: Odido a refusé de commenter (paragraphe 6)

Le groupe de capital-investissement Apax est sur le point de conclure un accord visant à racheter la participation de Warburg Pincus dans leur investissement commun dans le groupe de télécommunications néerlandais Odido, a rapporté samedi le Financial Times.

Voici quelques détails:

* Cette opération valoriserait Odido à environ 6,5 milliards d’euros (7,4 milliards de dollars), a rapporté le FT, citant des sources proches du dossier

* En février, Odido, détenu par Apax et Warburg Pincus, avait reporté son projet d’introduction en bourse à Amsterdam, en raison d’un accueil mitigé de la part des investisseurs et d’inquiétudes quant à l’ampleur de la volatilité des marchés boursiers mondiaux

* La même semaine, le groupe de télécommunications néerlandais a été victime d’une cyberattaque qui a entraîné la fuite de données personnelles provenant de plus de 6 millions de comptes

* Depuis, les actionnaires auraient reçu des propositions d’acquisition de la part de plusieurs candidats, dont le groupe de télécommunications saoudien STC, soutenu par l’État, selon le Financial Times

* Apax, Odido et Warburg Pincus ont refusé de commenter. STC n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles

* Apax et Warburg Pincus ont acquis l'entreprise, alors connue sous son ancien nom de T-Mobile Netherlands, en 2021 pour une valeur d'entreprise de 5,1 milliards d'euros

(1 dollar = 0,8779 euro)