Selon la Maison Blanche, l'augmentation de la productivité permet à la Fed de réduire ses taux d'intérêt

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(Ajout de détails aux paragraphes 1 et 3, ajout d'une citation au paragraphe 2)

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré lundi à CNBC qu'il pensait qu'un "choc de l'offre" dans l'économie américaine, causé par les dépenses d'investissement et une productivité accrue grâce à l'intelligence artificielle, permettrait à la Réserve fédérale d'abaisser les taux d'intérêt.

"Si nous avons un choc de l'offre comme celui que nous observons en raison de toutes ces dépenses d'investissement

... , l'intelligence artificielle augmentant la productivité, cela exerce une pression à la baisse sur l'inflation. L'intelligence artificielle augmentant la productivité, elle exerce une pression à la baisse sur l'inflation, ce qui devrait soulager la Fed. Elle devrait être en mesure d'abaisser les taux", a déclaré M. Hassett.

M. Hassett a déclaré qu'il s'attendait à ce que les taux d'intérêt soient abaissés si Kevin Warsh, le candidat du président Donald Trump à la présidence de la Réserve fédérale, prenait ce poste.