Selon l'OMC, la croissance du commerce de marchandises a ralenti au second semestre après une forte hausse liée aux droits de douane

La croissance des échanges de marchandises semble s'être ralentie au cours du second semestre 2025, après une forte hausse au cours du premier semestre due à la concentration des importations en amont des hausses tarifaires attendues, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale du commerce dans son dernier baromètre commercial.