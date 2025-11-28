Selon l'OMC, la croissance du commerce de marchandises a ralenti au second semestre après une forte hausse liée aux droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La croissance des échanges de marchandises semble s'être ralentie au cours du second semestre 2025, après une forte hausse au cours du premier semestre due à la concentration des importations en amont des hausses tarifaires attendues, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale du commerce dans son dernier baromètre commercial.
