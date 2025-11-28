 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon l'OMC, la croissance du commerce de marchandises a ralenti au second semestre après une forte hausse liée aux droits de douane
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance des échanges de marchandises semble s'être ralentie au cours du second semestre 2025, après une forte hausse au cours du premier semestre due à la concentration des importations en amont des hausses tarifaires attendues, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale du commerce dans son dernier baromètre commercial.

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank