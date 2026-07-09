 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Goldman Sachs, les opportunités de rachat sont nombreuses au Japon, en Corée du Sud et en Australie
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 06:15

Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie offrent de nombreuses opportunités de rachat, a déclaré jeudi Stephanie Hui, de Goldman Sachs Asset Management, lors de l'événement Reuters NEXT Asia à Singapour.

Au sujet de l'IA, Satoshi Ueyama, stratège en chef de Bain Capital Japan, a déclaré: “Notre objectif est d'identifier les entreprises qui, grâce à l'IA, sont appelées à s'imposer dans le secteur des services et peut-être dans celui des applications grand public.”

“On ne peut nier qu'une partie du marché est en effervescence (à propos de l'IA) … tous les investissements dans l'IA ne seront pas couronnés de succès”, a-t-il ajouté.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank