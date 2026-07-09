Selon Goldman Sachs, les opportunités de rachat sont nombreuses au Japon, en Corée du Sud et en Australie

Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie offrent de nombreuses opportunités de rachat, a déclaré jeudi Stephanie Hui, de Goldman Sachs Asset Management, lors de l'événement Reuters NEXT Asia à Singapour.

Au sujet de l'IA, Satoshi Ueyama, stratège en chef de Bain Capital Japan, a déclaré: “Notre objectif est d'identifier les entreprises qui, grâce à l'IA, sont appelées à s'imposer dans le secteur des services et peut-être dans celui des applications grand public.”

“On ne peut nier qu'une partie du marché est en effervescence (à propos de l'IA) … tous les investissements dans l'IA ne seront pas couronnés de succès”, a-t-il ajouté.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))