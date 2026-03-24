Selon Eurex, la négociation des contrats à terme sur les obligations allemandes a été interrompue pour la première fois depuis 2023

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(Mises à jour avec plus de détails) par Yoruk Bahceli

La négociation des contrats à terme sur les obligations d'État allemandes à deux ans a été interrompue lundi pour la première fois depuis 2023, a déclaré à Reuters Eurex, la filiale de Deutsche Boerse spécialisée dans les produits dérivés, alors que les marchés ont fortement fluctué après que le président américain Donald Trump a reporté les frappes militaires contre les centrales électriques et l'infrastructure énergétique iraniennes.

Deux interruptions dites de volatilité ont eu lieu à 11:05:42 GMT et 11:17:04 GMT, a déclaré le porte-parole mardi, alors qu'un repli des obligations d'État s'est fortement inversé après la nouvelle.

L'interruption de la volatilité, qui diffère d'un arrêt des transactions, est un outil de sauvegarde déclenché automatiquement par le système de transactions d'Eurex, a déclaré le porte-parole, afin d'assurer le bon déroulement des transactions, même dans des conditions de marché extrêmes.

Il s'agit de la première interruption sur les contrats à terme d'obligations allemandes à échéance courte depuis le 16 mars 2023, a indiqué Eurex.

Ce jour-là, la Banque centrale européenne avait relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base, dans un contexte de turbulences bancaires des deux côtés de l'Atlantique qui ont finalement conduit à le rachat de Credit Suisse par UBS.