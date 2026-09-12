((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte et réécriture de l'ensemble du texte)

Des agents IA testés par OpenAI ont attaqué le service logiciel RubyGems deux mois avant de pirater la plateforme open source Hugging Face, ont déclaré des chercheurs. Il s’agit de la dernière révélation en date concernant des cyberattaques liées à de grands développeurs d’IA, qui ont alarmé le public et suscité des appels à une réglementation plus stricte.

De nombreux incidents au cours desquels des agents IA issus de développeurs tels qu’OpenAI et son concurrent Anthropic ont piraté ou tenté d’ accéder à des systèmes externes ont exacerbé les inquiétudes concernant la capacité croissante des modèles d’IA et la capacité des développeurs à les maîtriser.

Cette dernière révélation intervient également alors qu’un nombre croissant de législateurs américains réclament de nouvelles règles pour encadrer les systèmes d’IA, suite aux avertissements alarmants de deux chercheurs d’Anthropic selon lesquels les progrès rapides de l’IA pourraient conduire à l’extinction de l’espèce humaine dans un avenir pas si lointain.

Des agents d’IA ont mis en ligne des centaines de paquets malveillants sur RubyGems le 11 mai, selon un groupe de chercheurs qui a publié ses conclusions vendredi sur Internet, affirmant qu’ils pensaient que “ceux-ci avaient été créés par des agents internes d’OpenAI”.

OpenAI a confirmé l’incident.

“D’après notre analyse, nos agents ont utilisé la plateforme RubyGems pour accéder à Internet afin d’effectuer des tâches inoffensives et de récupérer des informations publiques. Nous allons poursuivre notre enquête dans le cadre d’un examen plus large de l’activité des agents pendant leur formation et leur évaluation”, a déclaré un porte-parole d’OpenAI dans un communiqué.

L’attaque contre RubyGems constituerait au moins le troisième cas majeur où des agents d’OpenAI ont attaqué l’infrastructure d’une autre entreprise.

Une nuée d’agents d’OpenAI avait auparavant détourné un site wiki en allemand, pour le transformer en une plateforme de messagerie improvisée destinée à tricher lors d’examens, un incident qu’OpenAI avait gardé secret alors qu’elle gérait les retombées du piratage, en juillet, du dépôt open source Hugging Face .

En mai, les agents IA ont tenté de voler les identifiants des utilisateurs de RubyGems en exploitant une vulnérabilité jusque-là inconnue sur les serveurs du site, bien qu’on ignore si cette tentative a abouti, ont précisé les chercheurs.

Les agents ont également exploité RubyDoc.info, un site qui génère de la documentation de code, pour exécuter leur propre code sur ses serveurs, ont-ils ajouté.

Mercredi, Anthropic a révélé un quatrième cas où un modèle d’IA a piraté des systèmes externes lors de tests.