Selon certaines sources, les banques chinoises achèteraient des bons du Trésor américain après avoir cherché à attirer des dépôts en dollars

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* Les acquisitions réalisées ces derniers mois marquent un changement de stratégie pour les banques commerciales

* Selon certaines sources, les taux d'intérêt sur les dépôts en dollars de certains comptes ont augmenté depuis juin

* Les banques chinoises cherchent activement à se tourner vers des actifs plus rentables, selon certaines sources

* Ces mesures pourraient contribuer à ralentir l'appréciation du yuan

(Ajout de détails sur les taux des dépôts en dollars et la liquidité en dollars en Chine aux paragraphes 13 à 22)

Les banques chinoises ont acheté des bons du Trésor américain au cours des derniers mois après avoir relevé les taux des dépôts en dollars, selon des sources proches du dossier. Ces mesures, qui pourraient contribuer à freiner l'appréciation du yuan, interviennent dans un contexte de forte hausse des rendements américains.

Ces achats, qui n’avaient pas été signalés auparavant, marquent un changement de stratégie pour les banques commerciales chinoises. Reuters n’a toutefois pas été en mesure de déterminer les montants en jeu ni de savoir s’ils ont une incidence significative sur le portefeuille global de bons du Trésor américains détenu par la Chine.

Pour de nombreuses banques chinoises, les bons du Trésor américain constituent un investissement attractif à un moment où les rendements des obligations d’État chinoises sont très faibles et où les investissements massifs sur le marché obligataire national ont attiré l’attention des régulateurs chinois.

HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT SUR LES DÉPÔTS EN DOLLARS

Les taux d’intérêt en dollars proposés par les “cinq grands ”, les établissements de crédit publics chinois, sur la plupart des dépôts sont plafonnés à 2,8 % depuis 2023.

Mais les titulaires de comptes dont le solde dépasse 50 000 dollars ont pu négocier des taux supérieurs à 3 % depuis juin, voire proches de 4 % auprès de certaines petites banques ou d’établissements étrangers depuis août, selon un banquier d’État ayant une connaissance directe de ces transactions.

Certaines de ces petites banques et établissements étrangers ont même cherché à attirer des clients vers les dépôts en dollars en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux.

Après avoir versé des taux de dépôt compris entre 3 % et 4 %, les banques peuvent tirer des revenus des bons du Trésor. Le rendement à 10 ans a augmenté de plus de 30 points de base depuis début juin pour atteindre 4,76 %, sous l’effet conjugué des craintes liées à l’inflation et à la dette américaine, ainsi que de l’amélioration des perspectives de croissance aux États-Unis.

“En substance, les rendements nationaux sont trop bas; les banques doivent donc attirer des dépôts en dollars pour acheter des bons du Trésor américain”, a déclaré une autre source bancaire, précisant que les établissements de crédit avaient été poussés à agir par une “pénurie” d’actifs sûrs et attractifs dans lesquels investir.

Cette source a toutefois précisé que les banques étaient réticentes à convertir elles-mêmes leurs yuans en dollars, compte tenu de la surveillance réglementaire accrue dont font l'objet les investissements offshore ces derniers temps.

Aucune de ces sources n’était autorisée à s’exprimer publiquement sur le sujet et toutes ont refusé d’être identifiées.

La Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale du pays, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par fax par Reuters.

PLUS DE DOLLARS EN CHINE

Selon des sources bancaires, la liquidité en dollars est actuellement bien plus importante en Chine.

Les dépôts en devises étrangères en Chine ont augmenté grâce à l’essor des exportations et à des excédents commerciaux records. Ils s’élevaient à 1.180 milliards de dollars fin juillet, en hausse de 17,9 % par rapport à l’année précédente, et ont progressé de 121,2 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l’année, selon les données de la PBOC.

Les hausses des taux d’intérêt sur les dépôts en dollars en Chine ont également rendu plus attractif le fait de conserver son argent en dollars américains plutôt que de le convertir en yuans. Le taux appliqué aux dépôts en yuans dans les grandes banques d’État n’est que de 0,95 %.

Les petites banques ont commencé à relever les taux des dépôts en dollars en juin , forçant les grandes banques à leur emboîter le pas sous peine de perdre des sources de financement en dollars, a déclaré une autre source proche du marché.

Cette initiative coïncide avec des signes indiquant que la Chine cherche à ralentir la hausse de sa monnaie alors que l’économie nationale est en difficulté.

Des taux de dépôt plus élevés dans les banques peuvent absorber les dollars et empêcher le yuan de s’apprécier trop rapidement, ont déclaré ces sources. Investir des liquidités à l’étranger allège également en partie la pression à la baisse sur les rendements nationaux.

Le yuan CNY=CFXS est l’une des devises les plus performantes face au dollar, ayant progressé de près de 9 % par rapport à ce dernier depuis le début de l’année dernière. Et depuis le début du conflit au Moyen-Orient fin février, le marché obligataire chinois est le plus performant au monde.

Dans une démarche interprétée par les marchés comme un signe que la Banque populaire de Chine (PBOC) s’inquiète de la pression sur les rendements, la banque centrale a interrogé le mois dernier des fonds communs de placement au sujet de leurs investissements en obligations d’État à long terme, ont indiqué des sources.

Il reste à voir si les récents achats de bons du Trésor américain par les banques permettront d’augmenter de manière significative les avoirs globaux de la Chine.

Le montant des bons du Trésor détenus par la Chine via des dépositaires américains a chuté de 13 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 633,4 milliards de dollars en juin, son plus bas niveau depuis septembre 2008 et moins de la moitié du pic atteint en 2013. Mais ces données sont considérées comme imprécises, car l’identité du propriétaire final de certains titres peut être masquée par des accords de dépôt dans des centres tels que le Luxembourg ou les îles Caïmans.