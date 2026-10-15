Selon certaines sources, l'entreprise de vêtements personnalisés Custom Ink envisagerait une cession

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par Abigail Summerville

Custom Ink envisage une cession qui pourrait valoriser l'entreprise de vêtements et d'accessoires sur mesure à près de 1,5 milliard de dollars, selon des sources proches du dossier.

L'entreprise, soutenue par la société de capital-investissement Great Hill Partners, travaille avec la banque d'investissement Jefferies sur ce dossier, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat pour évoquer une affaire privée.

Custom Ink, Great Hill et Jefferies ont refusé de commenter.

La société génère plus de 100 millions de dollars de résultat annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), ont indiqué ces sources.

Des établissements scolaires, des équipes sportives, des entreprises et d’autres groupes font appel à Custom Ink pour concevoir et fabriquer des vêtements, des accessoires et d’autres produits.

Deux acteurs majeurs du secteur connexe de la vente en gros de vêtements ont fusionné en début d’année. En juin, SanMar Corporation a racheté Bella+Canvas, une entreprise de vente en gros de t-shirts qui appartenait aux cofondateurs de la célèbre marque de vêtements de yoga Alo.

Ces entreprises vendent des vêtements vierges à des sérigraphes et à d’autres clients qui les personnalisent ensuite pour les revendre, tandis que Custom Ink travaille directement avec le client final.

Great Hill a acquis une participation importante dans Custom Ink en 2019, mais le cofondateur de Custom Ink, Marc Katz, est resté un actionnaire majeur.

Marc Katz, qui a occupé le poste de directeur général jusqu’en 2024, et deux amis d’université ont lancé l’entreprise en 2000 dans un sous-sol du nord de la Virginie, où se trouve actuellement son siège social.