 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, PJM s'attend à une importante pénurie d'électricité en raison de l'essor des centres de données
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de réseau américain PJM Interconnection a mis en garde contre une pénurie potentielle d'électricité pouvant atteindre 60 gigawatts au cours de la prochaine décennie en raison de l'augmentation de la demande des centres de données, a rapporté Bloomberg News vendredi , citant ses dirigeants qui se sont exprimés lors d'une réunion.

Cette pénurie surviendrait à moins que des mesures sans précédent ne soient prises pour soutenir la construction de nouvelles centrales électriques, ont-ils déclaré.

Les centres de données dont Big Tech a besoin pour son expansion en matière d'intelligence artificielle constituent la grande majorité des dizaines de gigawatts de demande qui attendent d'être connectés à PJM.

Le mois dernier, l'opérateur du réseau a dévoilé un cadre destiné à gérer spécifiquement les projets gigantesques de consommation d'énergie, quelques heures après que la Maison Blanche a exhorté à prendre des mesures d'urgence pour prévenir d'éventuelles pannes d'électricité.

PJM contrôle le flux d'électricité dans 13 États, principalement dans la région du centre du littoral atlantique, qui comprend la plus grande concentration de centres de données au monde, en Virginie, d'autres États étant également en train de devenir des centres en plein essor pour les entrepôts de serveurs.

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank