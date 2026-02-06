Selon Bloomberg News, PJM s'attend à une importante pénurie d'électricité en raison de l'essor des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de réseau américain PJM Interconnection a mis en garde contre une pénurie potentielle d'électricité pouvant atteindre 60 gigawatts au cours de la prochaine décennie en raison de l'augmentation de la demande des centres de données, a rapporté Bloomberg News vendredi , citant ses dirigeants qui se sont exprimés lors d'une réunion.

Cette pénurie surviendrait à moins que des mesures sans précédent ne soient prises pour soutenir la construction de nouvelles centrales électriques, ont-ils déclaré.

Les centres de données dont Big Tech a besoin pour son expansion en matière d'intelligence artificielle constituent la grande majorité des dizaines de gigawatts de demande qui attendent d'être connectés à PJM.

Le mois dernier, l'opérateur du réseau a dévoilé un cadre destiné à gérer spécifiquement les projets gigantesques de consommation d'énergie, quelques heures après que la Maison Blanche a exhorté à prendre des mesures d'urgence pour prévenir d'éventuelles pannes d'électricité.

PJM contrôle le flux d'électricité dans 13 États, principalement dans la région du centre du littoral atlantique, qui comprend la plus grande concentration de centres de données au monde, en Virginie, d'autres États étant également en train de devenir des centres en plein essor pour les entrepôts de serveurs.