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Séisme de magnitude 8,2 signalé aux Philippines
information fournie par Reuters•08/06/2026 à 02:19
Un séisme de magnitude 8,2 a frappé l'île
de Mindanao aux Philippines, a rapporté lundi le Centre allemand
de recherche en géosciences (GZF), tandis qu'une alerte au
tsunami a été émise par le Centre américain dédié.
(Gnaneshwar Rajan à Bangalore; version française Jean Terzian)
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