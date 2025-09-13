Séisme de magnitude 7,1 au large de la péninsule du Kamtchatka, à l'est de la Russie, pas de risque de tsunami

Il n'y a pas de menace de tsunami, après un puissant séisme de magnitude 7,1 qui s'est produit samedi au large de la péninsule de Kamtchatka, dans l'Extrême Orient russe, a déclaré samedi le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique du service météorologique des Etats-Unis, le U.S. National Weather Service.

L'institut américain d'études géologiques (USGS) a estimé la magnitude du séisme à 7,4, et qu'il s'était produit à une profondeur de 39,5 km.

Le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ) a quant à lui estimé la magnitude du séisme à 7,1, évaluant qu'il s'était produit à une profondeur de 10 kilomètres.

Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique avait indiqué plus tôt que le tremblement de terre risquait de provoquer un tsunami.

Aucune alerte au tsunami n'a toutefois été émise au Japon, a rapporté la chaîne de télévision NHK, citant l'Agence météorologique japonaise.

(Gnaneshwar Rajan; version française Camille Raynaud et Florence Loève)