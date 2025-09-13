Séisme de magnitude 7,1 au large de la péninsule du Kamtchatka, à l'est de la Russie

Un puissant séisme de magnitude 7,1 s'est produit samedi au large de la péninsule de Kamtchatka, dans l'Extrême Orient russe, a annoncé le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ).

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 10 kilomètres, a précisé le GFZ.

L'institut américain d'études géologiques (USGS) a estimé la magnitude du séisme à 7,4, et qu'il s'était produit à une profondeur de 39,5 km.

Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique a indiqué que le tremblement de terre risquait de provoquer un tsunami.

Aucune alerte au tsunami n'a toutefois été émise au Japon, a rapporté la chaîne de télévision NHK, citant l'Agence météorologique japonaise.

(Gnaneshwar Rajan; version française Camille Raynaud)