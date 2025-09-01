Séisme de magnitude 6 en Afghanistan, des centaines de victimes potentielles

Un séisme de magnitude 6,0 a frappé dans la nuit de dimanche à lundi la province de Kounar, dans l'est de l'Afghanistan à proximité de la frontière avec le Pakistan, laissant craindre des centaines de morts et de blessés, ont déclaré les autorités locales.

Plusieurs centaines de blessés ont été transportés dans des hôpitaux, a déclaré Najibullah Hanif, directeur des informations de la province de Kounar, prévenant que le bilan était provisoire et devrait s'alourdir une fois les opérations de recherche menées dans des zones montagneuses isolées.

Une trentaine de personnes sont mortes dans un même village, a rapporté pour sa part le ministère afghan de la Santé publique, citant des informations préliminaires. Aucun bilan précis n'est disponible pour l'heure, a ajouté le ministère.

L'an dernier, une série de séismes dans l'ouest de l'Afghanistan avaient causé la mort de plus d'un millier de personnes.

(Mohammad Yunus Yawar à Kaboul, avec Saeed Shah à Islamabad, Mrinmay Dey à Bangalore; version française Jean Terzian)