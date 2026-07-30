Séisme au Japon: le bilan monte à 30 morts, les survivants face à la chaleur

Des équipes de secours interviennent sur le site d’une maison endommagée lors du séisme du 28 juillet, à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, Japon, le 30 juillet 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Le bilan du puissant séisme survenu mardi dans le sud-ouest du Japon est monté à 30 morts, a annoncé jeudi le gouvernement et des milliers de rescapés affrontent désormais une chaleur accablante.

Les autorités locales ont par ailleurs indiqué avoir extrait quatre corps des décombres d'un centre commercial à Kashima, dans le département de Kumamoto, ravagé par une explosion suite au séisme, et que les secouristes continuaient de fouiller à la recherche de survivants.

"Nous avons sorti 10 personnes. Parmi elles, quatre ont été déclarées mortes. Une autre ne présentait plus de signes vitaux. Cinq autres ont subi des blessures, légères ou graves", a déclaré à l'AFP un responsable du bureau régional de gestion des catastrophes.

Le tremblement de terre de magnitude 7,1 survenu mardi a provoqué d'importants dégâts sur l'île de Kyushu, détruisant des habitations, endommageant des ponts, déclenchant des incendies et privant des dizaines de milliers d'habitants d'électricité et d'eau.

Le bilan total s'élève désormais à 30 morts, a annoncé la Première ministre Sanae Takaichi.

Des équipes de secours interviennent sur le site d’une maison endommagée lors du séisme du 28 juillet, à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, Japon, le 30 juillet 2026 ( JIJI Press / STR )

Le centre commercial Aeon avait été évacué après le séisme, mais environ 50 minutes plus tard, l'établissement a été dévasté par une immense explosion alors qu'un nombre inconnu d'employés s'y trouvaient encore.

Des images tournées à l'intérieur montraient des secouristes en combinaisons orange et casques blancs progressant avec précaution au milieu de tiges d'acier tordues, de câbles pendants et de plafonds éventrés.

L'homme d'affaires Fumihiko Matsuura, 56 ans, a indiqué avoir vu le dernier film "Toy Story" dans ce centre commercial une semaine auparavant environ. "C'est comme si j'avais échappé de peu au danger", a-t-il déclaré à l'AFP.

Privés d'électricité

Un homme parle au téléphone à côté d’un train qui a déraillé et s’est renversé à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, le 29 juillet 2026, après qu’un tremblement de terre a frappé le sud-ouest du Japon la veille ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Cinq décès ont également été confirmés et quatre autres personnes étaient portées disparues à l'usine de Nippon Paper de la ville de Yatsushiro, où une partie d'une cheminée industrielle s'est effondrée, a indiqué mercredi à l'AFP un responsable gouvernemental.

Par ailleurs, jeudi matin, quelque 22.670 foyers et installations restaient privés d'électricité, et environ 84.000 foyers subissaient mercredi soir des coupures d'eau.

Des images télévisées montraient des habitants faisant la queue pour obtenir de l'essence et de l'eau potable, et ce alors que les températures devraient atteindre 38°C ce week-end dans la région.

Des centaines de personnes âgées dormaient sur de légers matelas à même le sol d'un centre communautaire de la ville d'Uki, cherchant un refuge contre la chaleur écrasante.

Un homme regarde sa maison effondrée à Hikawa, dans la préfecture de Kumamoto, le 30 juillet 2026, après le séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon le 28 juillet ( JIJI Press / JIJI PRESS )

"Dieu merci, ces centres d'accueil existent", confie à l'AFP une résidente souhaitant garder l'anonymat, à côté de voisins assoupis entre les chaises ou se rassemblaient autour d'une télévision.

Elle avait tenté de rester chez elle ou de se reposer dans sa voiture, "mais il fait trop chaud et il y a trop de moustiques".

"Avec cette chaleur, c'est très dur de se retrouver sans électricité ni climatisation", abonde Hiroyuki Matsushima, 53 ans, employé de supermarché et père de quatre enfants.

Les autorités ont envoyé des centaines d'unités de climatisation dans les centres d'évacuation accueillant les habitants privés d'électricité.

Séismes meurtriers

L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) a évalué la magnitude du séisme à 6,8, soit moins que l'estimation de 7,1 de l'Agence météorologique japonaise.

Une route fissurée à Hikawa, dans la préfecture de Kumamoto, le 30 juillet 2026 après le séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon le 28 juillet ( AFP / Philip FONG )

Très violente, la secousse a aussi fait s'effondrer partiellement un mur du château de Kumamoto, vieux de plusieurs siècles.

Le département de Kumamoto avait déjà été frappé en 2016 par deux séismes dévastateurs qui avaient fait 273 morts et plus de 2.800 blessés.

Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la "ceinture de feu" du Pacifique, le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre.

Comptant environ 125 millions d'habitants, il enregistre généralement plusieurs centaines de secousses sismiques chaque année, environ 18% des séismes recensés dans le monde.

La très grande majorité d'entre eux sont de faible intensité, même si les dégâts qu'ils provoquent varient en fonction de leur localisation et de la profondeur à laquelle ils se produisent sous la surface terrestre.

Le Japon reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin, de magnitude 9, survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami ayant fait quelque 18.500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.