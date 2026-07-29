Séisme au Japon: cinq morts, des personnes toujours piégées dans un centre commercial effondré

Des véhicules de secours sont présents devant le centre commercial Aeon à Kumamoto, dans le sud du Japon, le 29 juillet 2026, après qu'un séisme a frappé la région ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Les secouristes étaient mercredi matin à la recherche de personnes potentiellement piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le sud-ouest du Japon à la suite d'un fort séisme qui a fait au moins cinq morts et plus de 100 blessés.

Deux personnes sont mortes dans ce bâtiment dont un étage s'est effondré, a indiqué à l'AFP un responsable du département de Kumamoto, frappé mardi par un tremblement de terre de magnitude 7,1. Une autre personne est en arrêt cardio-respiratoire, a-t-il ajouté.

L'Agence nippone de gestion des incendies et catastrophes a également fait état de trois autres morts ailleurs dans le département, ainsi que d'un total de 7 blessés graves et 29 blessés légers.

Ce centre commercial de Kashima, dans la banlieue de la ville de Kumamoto, a subi une explosion consécutive au séisme. Plafonds et murs se sont effondrés, laissant apparaître la structure métallique.

De nombreuses personnes avaient évacué le centre commercial en raison du séisme et avant l'explosion, signalée 30 minutes plus tard, a rapporté l'agence Kyodo, citant un porte-parole de l'exploitant.

Certaines informations avaient initialement évoqué 20 à 30 personnes piégées à l'intérieur, mais "ce chiffre semble être inférieur", a indiqué mercredi la police, citée par la télévision publique NHK. Faute de voie d'accès sécurisée, il est difficile d'y pénétrer, a-t-elle précisé.

Le responsable départemental a également indiqué à l'AFP que deux personnes étaient en arrêt cardio-respiratoire dans une usine de papier de la ville de Yatsushiro, où une cheminée s'est effondrée.

Neuf autres personnes restent portées disparues sur le site de cette usine, ont précisé les autorités départementales.

"Sans relâche"

Le séisme est survenu mardi à 1Hh27 (07H27 GMT) sur l'île de Kyushu. Sa magnitude, de 7,1 selon l'agence météorologique nippone JMA, était de 6,8 selon l'Institut géologique américain (USGS).

Son niveau a par ailleurs été le plus élevé (7) sur une échelle distincte utilisée au Japon, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis à un endroit donné, a précisé la JMA. Une alerte au tsunami a été émise puis rapidement levée.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi s'adresse aux médias à Tokyo, après le séisme de magnitude 7,1 qui a frappé le sud du Japon, le 28 juillet 2026 ( JIJI Press / STR )

La NHK a diffusé des images montrant plusieurs incendies, des ponts endommagés, un train de marchandises ayant déraillé et des habitations menaçant de s'écrouler.

Deux hôpitaux ont signalé avoir pris en charge au moins 50 blessés chacun, selon la NHK.

"Des personnes arrivent avec des brûlures et des fractures après s'être retrouvées coincées sous des objets au cours du séisme et les ambulances amènent continuellement des blessés", a expliqué un employé d'un hôpital à la télévision.

Mardi en fin de journée, la Première ministre Sanae Takaichi avait promis que les équipes de secours travailleraient "sans relâche" avec pour priorité "le sauvetage et la mise en sécurité des personnes touchées".

L'armée japonaise a mobilisé 3.600 personnes pour les secours et dépêché 20 avions pour évaluer les dégâts.

Le mur extérieur d'un commerce s'est effondré dans la ville de Kumamoto, après le séisme de magnitude 7,1 qui a frappé le sud du Japon, le 28 juillet 2026 ( JIJI Press / STR )

"La secousse a été assez forte et a duré longtemps. J'étais terrifiée", a confié à l'AFP Chiharu Hara, 35 ans, en déplacement professionnel à Kumamoto. "Le bâtiment a violemment oscillé. J'ai eu peur qu'il ne s'effondre. Tout le monde a paniqué."

Sur des images vérifiées par l'AFP, on peut voir des poids lourds, lampadaires et feux de signalisation subir de fortes oscillations pendant une vingtaine de secondes.

La circulation des trains à grande vitesse (Shinkansen) a été suspendue dans la région.

La NHK a en outre fait savoir qu'une dizaine de personnes avaient été blessées dans une maison de retraite.

Séismes meurtriers

Aucune anomalie immédiate n'a en revanche été constatée dans les centrales nucléaires de la région, a assuré l'Autorité japonaise de régulation nucléaire.

Un camion endommagé est laissé sur une route jonchée de débris à la suite d'une explosion survenue au centre commercial Aeon Mall à Kumamoto, à Kashima, dans le sud du Japon, le 29 juillet 2026, après qu'un tremblement de terre a frappé la région ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Quelque 36.880 foyers et installations restaient cependant mercredi privés d'électricité dans le département de Kumamoto, selon compagnie Kyushu Electric Power.

En 2016, deux tremblements de terre dévastateurs - l'un de magnitude 6,5, suivi deux jours plus tard par un autre de magnitude 7,3 - avaient frappé Kumamoto. Ils avaient fait 273 morts et plus de 2.800 blessés.

Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre, la très grande majorité d'entre eux restant de faible intensité.

Le Japon reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin, de magnitude 9 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami ayant fait quelque 18.500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.