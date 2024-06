Sédentarité : quelles régions bougent le plus ?

Les Français ne bougent toujours pas assez, d'après une étude publiée par Santé publique France, mardi 11 juin. Selon les chercheurs, 72,9 % des hommes et seulement 59,3 % des femmes, âgés de 18 à 85 ans, pratiquaient une activité physique régulière suffisante. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un adulte devrait consacrer, au moins, 30 minutes par jour à faire une activité physique d'intensité modérée à élevée, ou un équivalent par semaine.

Dans l'Hexagone, les régions où les hommes sont le plus actifs quotidiennement sont la Bretagne (78,9 %), l'Occitanie (77,2 %), suivi de la Bourgogne-Franche-Comté (76,7 %). Le trio de tête est le même chez les femmes avec des moyennes s'élevant autour des 64 %. À l'inverse, l'étude, menée en 2021, a révélé qu'en moyenne un Français sur cinq déclarait passer « plus de sept heures par jour en position assise », alors même que la sédentarité est un facteur de risque aggravant pour de nombreuses maladies (cardiovasculaires, cancers, etc.).

Les chercheurs ont révélé que le nombre de personnes en situation de sédentarité passait du simple au double entre les régions rurales et l'agglomération parisienne. C'est pourquoi le titre de la région où la population est la moins active revient à l'Île-de-France, largement en tête devant les autres régions, avec 31,5 % des hommes et 29,2 % des femmes