Sécurité régionale, vieillissement : le Japon vers le plus gros budget de son histoire

Entre population vieillissante et menaces de ses riveaux en Extrême-Orient, Tokyo doit adapter ses dépenses.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, le 24 décembre 2024, à Tokyo ( POOL / YUICHI YAMAZAKI )

Le gouvernement japonais a approuvé vendredi 27 décembre un budget record pour le prochain exercice fiscal, avec une enveloppe de sécurité sociale gonflée face au vieillissement de la population et des dépenses militaires en hausse pour se prémunir contre les menaces régionales.

Le budget global de 115.500 milliards de yens (703 milliards d'euros) pour l'exercice qui débutera le 1er avril prochain comprend 8.700 milliards de yens de dépenses militaires. Il inclut également des dépenses de sécurité sociale d'environ 38.300 milliards de yens, en hausse de 1,6% sur un an.

L'armée japonaise veut garnir ses rangs

Le ministère de la Défense a estimé dans un communiqué que le pays était confronté à "l'environnement sécuritaire le plus difficile et le plus complexe" depuis la Seconde Guerre mondiale, faisant écho à des propos similaires du Premier ministre Shigeru Ishiba.

Le Japon a une Constitution pacifiste rédigée après-guerre, qui limite ses capacités militaires à des mesures défensives. Mais le pays a mis à jour ses principales politiques de sécurité et de défense en 2022, ce qu'il a justifié par les défis posés par la Chine. Le pays veut ainsi porter son budget de la Défense à 2% du PIB national d'ici 2027, alors qu'il plafonnait auparavant ses dépenses militaires à environ 1%.

Le montant approuvé par le gouvernement couvre notamment des mesures visant à attirer des recrues dans les Forces d'autodéfense (l'armée japonaise).

Vieillissement accéléré

Il servira aussi à financer un système de collecte d'informations par satellite sur les missiles balistiques, tels que ceux régulièrement tirés par la Corée du Nord, et sur les mouvements des navires dans les eaux entourant le Japon, y compris les territoires disputés avec la Chine.

"Nous travaillons activement au renforcement de nos capacités de défense", a déclaré le Premier ministre Shigeru Ishiba lors d'un événement organisé par le quotidien japonais Yomiuri jeudi.

"Quelle que soit la qualité de nos chars ou de nos véhicules militaires, cela ne sert à rien si nous n'avons pas assez de personnes pour les déplacer", a ajouté le dirigeant, qui s'est engagé à remédier à la pénurie de nouvelles troupes.

Le vieillissement accéléré de la population nationale, dû à la chute de la natalité et à une approche prudente de l'immigration, est un autre défi majeur auquel le pays fait face.

Le Japon est l'une des sociétés qui vieillissent le plus rapidement au monde et, cette année, la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus a atteint le chiffre record de 29,3%. Le projet de budget doit encore être approuvé par le Parlement, où le Parti libéral-démocrate au pouvoir et son partenaire de coalition le Komeito, devront recevoir l'appui de partis d'opposition, après la récente débâcle aux législatives d'octobre qui les a privés de la majorité.