Sécheresse: plus de la moitié de l'Europe et du pourtour méditerranéen affectés depuis avril
information fournie par AFP 12/08/2025 à 07:39

Le lit asséché d'un bras de rivière approvisionnant un barrage à Elena, en Bulgarie, le 2 juillet 2025 ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

Le lit asséché d'un bras de rivière approvisionnant un barrage à Elena, en Bulgarie, le 2 juillet 2025 ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

Plus de la moitié des sols d'Europe et des côtes méditerranéennes étaient affectés en juillet par la sécheresse (52%) pour le quatrième mois consécutif, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO).

Ce taux de 52% est le plus élevé enregistré pour un mois de juillet depuis le début des observations en 2012, supérieur de 21 points à la moyenne 2012-2024. La sécheresse dans la région a battu des records mensuels chaque mois depuis le début de l’année.

Carte d'Europe et des bords de la Méditerranée localisant les régions touchées par la sécheresse entre le 21 et le 31 juillet 2025, d'après l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO-Copernicus) ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Carte d'Europe et des bords de la Méditerranée localisant les régions touchées par la sécheresse entre le 21 et le 31 juillet 2025, d'après l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO-Copernicus) ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, combine trois paramètres: précipitations, humidité des sols et état de la végétation. Il se décompose en trois niveaux de sécheresse (surveillance, avertissement, alerte).

L'Europe de l'Est et les Balkans sont particulièrement concernés. Dans plusieurs pays, la part des sols en situation d'alerte a bondi: en Hongrie, elle est passée de 9% en juin à 56% en juillet, au Kosovo de 6% à 43% et en Bosnie-Herzégovine de 1% à 23%. Les vagues de chaleur qui frappent les Balkans depuis le début de l'été s'accompagnent d'un nombre record d'incendies, y compris dans les décharges à ciel ouvert, souvent illégales, qui dégagent fumées et gaz toxiques.

Vue aérienne montrant un tronçon de l'ancienne autoroute reliant Izmir à Cesme, en Turquie, émergeant en raison de la baisse de niveau de la retenue d'eau d'un barrage à Izmir, le 30 juillet 2025 ( AFP / Yasin AKGUL )

Vue aérienne montrant un tronçon de l'ancienne autoroute reliant Izmir à Cesme, en Turquie, émergeant en raison de la baisse de niveau de la retenue d'eau d'un barrage à Izmir, le 30 juillet 2025 ( AFP / Yasin AKGUL )

A l'est de la Méditerranée, la Turquie est également touchée par une sécheresse persistante, qui affecte plus de 60% du pays chaque mois depuis mars et favorise la survenue d'incendies. Vendredi 8 août, des feux dans l'ouest du pays ont entraîné l'évacuation de trois villages et la fermeture du trafic maritime dans le détroit des Dardanelles.

En Europe de l'Ouest, la situation est plus contrastée. En France, plus des deux tiers des sols sont affectés par la sécheresse en juillet (68%), en nette hausse par rapport à juin (44%). Et le pays a subi l'un des plus gros incendies de son histoire: 13.000 hectares de végétation ont brûlé dans le département de l'Aude, dans le sud du pays. La France fait désormais face à une nouvelle vague de chaleur, la deuxième de l’été.

Au Royaume-Uni, la situation s'améliore par rapport aux mois précédents mais plus des deux tiers du pays demeurent toujours en déficit d'eau.

Quant à l'Espagne et au Portugal, ils restent relativement préservés avec des taux de sécheresse faibles (7% et 5% respectivement).

    Observatoire européen de la sécheresse (EDO) me fait penser au taux de chomage au sens du BIT ... un indice qui fait disparaitre les chomeurs des statistiques ... il est vrai que j ai du mal à considerer qu une personne qui a travaillé une heure dans la semaine ou 2 heures sur 2 semaines et qui cherche du travail est un actif ..

