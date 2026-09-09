Sécheresse: encore 64.000 personnes privées d'eau du robinet en France

Le lit d'un cours d'eau presque à sec à Machecoul, en Loire-Atlantique, le 3 septembre 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

La France métropolitaine compte encore 64.000 personnes privées d'eau du robinet, a indiqué mercredi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, promettant que la question de l'eau figurerait en bonne place dans le plan d'adaptation renforcé que prépare le gouvernement.

La ministre a évoqué "64.000 habitants qui doivent encore être approvisionnés par des camions-citernes ou grâce à des bouteilles d'eau pour boire, pour manger ou pour se laver" dans l'Hexagone, conséquence des faibles pluies et des canicules des derniers mois, un chiffre qui a toutefois "diminué depuis la semaine dernière".

"6,4 millions d'habitants sont concernés par une unité de distribution d'eau potable placée en vigilance: cela signifie que la distribution reste normale mais que la ressource présente des signes de fragilité. C'est 223.000 habitants de plus qu'au 24 août", a-t-elle encore relevé en introduction d'un Comité d'anticipation et de suivi hydrologique à Orléans.

La France, qui a connu son été le plus chaud jamais enregistré et très peu de pluie, souffre d'une sécheresse importante. Selon le BRGM, le service géologique national, 61% des nappes phréatiques se trouvent en-dessous des normales.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a chargé cet été Monique Barbut de renforcer le plan d'adaptation national au changement climatique, qui sera assorti d'un plan d'investissements sur cinq ans.

"L'eau en fait évidemment partie et ce sujet sera traité dans le cadre d'un groupe de travail spécifique", a-t-elle précisé mercredi. "L'urgence de la situation nécessite d'aller vite, je remettrai donc mes conclusions au Premier ministre d'ici fin septembre", a souligné Monique Barbut.

"Je souhaite notamment que nous accélérions sur la réutilisation des eaux usées traitées et sur la gestion des eaux pluviales", a ajouté la ministre, en listant une série d'objectifs.

"On ne pourra pas adapter la France entière en 2027, mais en revanche, limiter les zones de crise et les questions de crise qu'on a vécues cette année", avait déclaré un peu plus tôt Monique Barbut dans le cadre d'un autre volet de son déplacement à Orléans.