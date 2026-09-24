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Sécheresse: des agriculteurs en colère ont bloqué les ports de Bastia et Ajaccio
information fournie par AFP 24/09/2026 à 22:45
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Des agriculteurs bloquent avec leurs tracteurs l'accès au terminal des ferries d'Ajaccio pour réclamer une aide financière de l'État face à la sécheresse, le 24 septembre 2026 en Corse ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Des agriculteurs bloquent avec leurs tracteurs l'accès au terminal des ferries d'Ajaccio pour réclamer une aide financière de l'État face à la sécheresse, le 24 septembre 2026 en Corse ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Plusieurs centaines d'agriculteurs mobilisés en Corse au sein d'une intersyndicale spontanée ont bloqué jeudi les ports de Bastia et Ajaccio, réclamant un rendez-vous avec la ministre de l'agriculture et surtout des aides de l’État pour faire face à la sécheresse.

Les syndicats protestaient aux côtés de Jean-Baptiste Arena, président de la chambre d'agriculture et de ses soutiens, contre "le mépris de l'État face aux difficultés rencontrées par les agriculteurs corses après un été caniculaire", selon un communiqué commun des contestataires.

Après plusieurs heures de fermeture, jeudi soir le port de commerce de Bastia "a été débloqué par les manifestants" a annoncé la police. Le quotidien Corse Matin a confirmé la levée des "blocus" à l'entrée des deux ports d'Ajaccio et Bastia.

Après une réunion avec le préfet, un rendez-vous a été fixé avec le cabinet de la ministre de l'Agriculture pour le 30 septembre.

Trois syndicats (FDSEA, Jeunes Agriculteurs et coordination rurale) restent toutefois insatisfaits et réclament un rendez-vous avec Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. "Si les réponses ne sont pas à la hauteur, nous sommes prêts à durcir les mobilisations!" ont-ils dit dans un communiqué commun jeudi soir.

Des agriculteurs rassemblés avec leurs tracteurs devant la préfecture pour réclamer une aide financière de l'État face à la sécheresse, le 24 septembre 2026 à Ajaccio, en Corse ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Des agriculteurs rassemblés avec leurs tracteurs devant la préfecture pour réclamer une aide financière de l'État face à la sécheresse, le 24 septembre 2026 à Ajaccio, en Corse ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

"On veut aujourd'hui pérenniser quelque chose pour notre jeunesse", avait indiqué plus tôt Jean-Baptiste Arena.

Plusieurs délégations d'agriculteurs s'étaient réunis jeudi matin devant les préfectures de Bastia et Ajaccio mais aussi les sous-préfectures de Calvi et Sartène.

Des banderoles, pneus brûlés, tracteurs et blocs de bétons ont été utilisés pour bloquer les accès routiers.

En parallèle, huit établissements scolaires, collèges et lycées ont été bloqués dans le cadre de ces mobilisations précise l'académie de Corse.

Le préfet de Corse et la préfète de la Haute-Corse, qui ont reçu les contestataires, ont rappelé le plan d'urgence déployé par les autorités "pour faire face à la situation de sécheresse et de canicule exceptionnelle qui a touché l'ensemble du territoire national ces derniers mois."

Des agriculteurs bloquent avec leurs tracteurs l'accès au terminal des ferries d'Ajaccio pour réclamer une aide financière de l'État face à la sécheresse, le 24 septembre 2026 en Corse ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Des agriculteurs bloquent avec leurs tracteurs l'accès au terminal des ferries d'Ajaccio pour réclamer une aide financière de l'État face à la sécheresse, le 24 septembre 2026 en Corse ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Ils ont indiqué que l'enveloppe de 1,3 million d'euros pour les exploitants Corses — jugée largement insuffisante par les agriculteurs — "ferait l'objet d'une revoyure."

Au niveau national, le plan sera "probablement supérieur" à 1,3 milliard d'euros, a annoncé mercredi la ministre de l'Agriculture. "Dès le début du mois d'octobre", les agriculteurs verront "sur leur compte bancaire les premières aides arriver", selon Mme Genevard.

Au niveau national, plusieurs syndicats ont jugé ce plan "pas à la hauteur" de la détresse du secteur. La FNSEA, premier syndicat agricole français, demande notamment un doublement des aides pour l'achat de gazole, face à la flambée des prix du carburant.

Agriculteurs en colère
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2 commentaires

  • 00:31

    Tiens, là ils ont besoin de la France...

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