SCPI : les prix et les valeurs.

Se familiariser avec le langage des SCPI qui ont le vent en poupe et qui compte de plus en plus de souscripteurs. (© Flickr/Rob Deutscher)

Les SCPI ont le vent en poupe, les souscripteurs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes. Pour se familiariser avec le langage «SCPI», voici le décrytage de notions incontournables.

Les SCPI ont fait preuve depuis des années d’une volonté d’informer les souscripteurs au risque parfois de noyer le lecteur sous une somme d’informations et de vocabulaire technique.

Chaque terme a son importance. Prix et valeur recouvrent des notions différentes dont on ne mesure pas immédiatement l’importance. Nous en avons retenu cinq, utiles pour souscrire des parts et suivre leur évolution. Toutes sont mentionnées dans les documentations publiées par les SCPI et disponibles sur leur site Internet.

Il a tout d’abord le prix de souscription

V’est la notion la plus parlante pour l’investisseur puisque c’est la somme qu’il débourse pour acquérir une ou plusieurs parts de SCPI. Un nombre de parts minimum peut être imposé. Le prix de souscription est fixé par la société de gestion. Il est déterminé à partir de la valeur de retrait (voir ci-dessous) plus les frais de souscription.

Et dépend bien sûr de l'évolution des prix de l’immobilier. Afin de déterminer le taux de distribution, on divise le dividende versé aux souscripteurs par le prix de souscription au 1er janvier. «lorsque les gérants réévaluent ce prix, ils doivent essayer de maintenir un taux de distribution proche soit en puisant dans les réserves, soit en réévaluant les loyers» explique Paul Bourdois co-fondateur de France SCPI.

La valeur de retrait

C' est la valeur de la