Scott Bessent s'engage à poursuivre la fraude dans le Minnesota et à enquêter dans d'autres États

Scott Bessent déclare que le Trésor enquêtera sur les fraudeurs et les poursuivra en justice

Le Minnesota est le "point zéro" de l'escroquerie à l'aide sociale, selon Scott Bessent

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a souligné jeudi l'engagement du gouvernement américain à récupérer les fonds volés dans le cadre d'un système de fraude aux services sociaux dans le Minnesota, à poursuivre les responsables et àprévenir d' autres crimes.

Scott Bessent, dans des remarques préparées pour un discours devant l'Economic Club of Minnesota, a déclaré que le Trésor public enquêterait également sur des fraudes similaires dans d'autres États.

"Le Minnesota est le point zéro de ce qui pourrait être l'escroquerie la plus flagrante en matière d'aide sociale dans l'histoire de notre pays à ce jour. Sous le gouverneur Tim Walz, des milliards de dollars destinés aux familles dans le besoin, au logement des personnes âgées handicapées et aux services à l'enfance ont été détournés au profit de fraudeurs", a déclaré Scott Bessent.

"Je suis ici cette semaine pour signaler l'engagement inébranlable du Trésor américain à récupérer les fonds volés, à poursuivre les criminels frauduleux, à empêcher que des scandales comme celui-ci ne se reproduisent et à enquêter sur des systèmes similaires, État par État."

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, démocrate et candidat à la vice-présidence pour l'élection de 2024, a annoncé cette semaine qu'il ne briguerait pas un troisième mandat et qu'il se concentrerait plutôt sur les allégations de fraude à l'aide sociale de l'État qui sont devenues une crise après les attaques croissantes de l'administration du président républicain des États-Unis, Donald Trump.

L'administration Trump a pointé du doigt Tim Walz et le Minnesota, y compris sa grande population d'Américains et d'immigrés somaliens, en raison d'allégations de fraude datant de 2020 par certains groupes à but non lucratif qui administrent les programmes de garde d'enfants et d'autres services sociaux de l'État, soutenus par des fonds fédéraux.

Au moins 56 personnes ont plaidé coupable depuis que les procureurs fédéraux ont commencé à porter des accusations en 2022, sous le prédécesseur démocrate de Donald Trump, Joe Biden.

Tim Walz a qualifié le scandale de fraude de crise, mais a critiqué Donald Trump et d'autres républicains pour ce qu'il a décrit comme des attaques de mauvaise foi.

Le mois dernier, Scott Bessent a déclaré sur X que le Trésor renforçait les exigences en matière de rapports financiers pour les entreprises de services monétaires, ce qui permettra de savoir où va l'argent.

Scott Bessent a déclaré que la fraude du Minnesota avait coûté aux contribuables des centaines de millions de dollars, y compris l'argent envoyé en Somalie par l'intermédiaire d'entreprises de transfert de fonds plutôt que de banques officielles.