Scott Bessent incite le G20 à imposer plus de barrières commerciales à l'encontre de la Chine

par David Lawder

Le secrétaire d'Etat au Trésor américain Scott Bessent a déclaré dimanche qu'il encouragerait les membres du G20 à réexaminer les termes de leurs échanges commerciaux avec la Chine afin qu'elle rééquilibre son économie, en l'axant davantage sur la consommation intérieure que vers les exportations.

Scott Bessent a expliqué lors d'une interview accordée avant une réunion des ministres des Finances du G20 en Caroline du Nord, aux Etats-Unis, que l'afflux actuel d'exportations en provenance de Chine était insoutenable, même si la balance commerciale directe des États-Unis avec le pays "s'améliorait rapidement".

"Le monde ne peut pas avoir une Chine affichant un excédent commercial de 1.200 milliards de dollars (1.030 milliards d'euros)", a déclaré Scott Bessent. "En Chine, l’économie est assez faible, et ils tentent de s'en sortir par les exportations, ils doivent donc rééquilibrer leur économie", a-t-il ajouté.

La volonté de Scott Bessent de mobiliser une réponse commerciale coordonnée intervient alors que des revers juridiques ont oblige l'administration Trump à repenser sa politique tarifaire.

Cette dernière avait fortement réduit les importations chinoises aux Etats-Unis tout en entraînant un afflux d'importations du même pays ailleurs, notamment en Europe et en Amérique latine.

Les États-Unis ont isolé leur économie de nombreux produits chinois en imposant des droits de douane élevés et des interdictions pures et simples sur certains d'entre eux, notamment les automobiles.

Scott Bessent a déclaré avoir prévenu l'année dernière les autres pays industrialisées qu'ils seraient confrontées à des pressions liées à la flambée des importations en provenance de Chine et qu'"elles se trouvent désormais confrontées à des choix très difficiles".

Washington fait pression pour obtenir une déclaration commune du G20 sur la réduction des déséquilibres commerciaux et de la balance courante. L'ambassade de Chine n'a pas pu être jointe immédiatement pour commenter sa position sur cette initiative.

Les droits de douane imposés depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump en 2025 ont contribué à réduire le déficit commercial des États-Unis avec Pékin d'un tiers au cours des six premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025, le ramenant à 73,9 milliards de dollars, selon les données du Bureau du recensement américain.

Bien que des économistes et dirigeants européens aient appelé à un effort coordonné pour renforcer le yuan chinois, Scott Bessent a remis en question l’efficacité d’une telle mesure. Le Fonds monétaire international estime que le yuan est sous-évalué jusqu'à 21%.

Les suggestions selon lesquelles de nouveaux "Accords du Plaza" - l'accord de 1985 visant à renforcer les devises par rapport au dollar - serait la solution pour réduire les déséquilibres sont erronées, a-t-il déclaré, qualifiant cela de "moyen facile d'éviter de s'attaquer au véritable problème commercial", à savoir, selon lui, les subventions industrielles chinoises excessives et la faiblesse de la demande intérieure.

Scott Bessent a indiqué qu’il n’était pas certain de rencontrer en personne son homologue chinois, le vice-Premier ministre He Lifeng, avant la réunion à la Maison Blanche entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping prévue fin septembre.

En amont du sommet, les responsables américains et chinois poursuivront leurs discussions sur d'éventuelles réductions des droits de douane sur les biens non stratégiques et sur les garde-fous en matière d'intelligence artificielle visant à empêcher que de puissants modèles ne tombent entre les mains d'acteurs non étatiques.

Scott Bessent a également indiqué qu'il prévoyait de tenir une réunion bilatérale avec Pan Gongsheng, gouverneur de la Banque populaire de Chine, lors du sommet du G20 à Asheville, mais a refusé d’en dévoiler les détails.

(Rédigé par David Lawder; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)