Scott Bessent estime que le Japon prendra des mesures qui entraîneront un renforcement du yen

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(Ajout de la réaction des marchés et de précisions dans les paragraphes 3 à 6)

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré lundi à CNBC qu'il pensait que le gouvernement japonais et la Banque du Japon prendraient des mesures qui conduiraient à un renforcement du yen.

"Je dispose d’informations dont le marché ne dispose pas, et je suis convaincu que le gouvernement japonais et la Banque du Japon prendront les mesures qui conduiront à un renforcement du yen", a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait une hausse des taux d'intérêt, Scott Bessent a répondu: "Je pense que le marché anticipe déjà cela."

Le yen JPY= s'est raffermi face au dollar après les déclarations de Scott Bessent, qui laissaient entrevoir une forte probabilité que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre.

Le dollar s'échangeait en baisse de 0,23% à 159,68 yen lundi.

Scott Bessent s’exprimait alors qu’il présidait une réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord, à laquelle participe le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda. Scott Bessent avait indiqué qu’il devrait rencontrer Kazuo Ueda en marge de ces réunions.