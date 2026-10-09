Schröder a célébré l'anniversaire de Poutine en Russie

L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder a participé à la célébration du 74e anniversaire du président russe Vladimir Poutine, a indiqué jeudi le Kremlin.

Des photos publiées sur Telegram montraient Gerhard Schröder et Vladimir Poutine souriant largement et se serrant la main devant un poêle à l'ancienne et un samovar.

"Vladimir Poutine a appris la veille, en regardant les informations matinales, que Gerhard Schröder se trouvait à Moscou, où il était venu pour le compte de la société Globus", a déclaré le Kremlin sur Telegram.

"Le président a invité son vieil ami chez lui. Gerhard Schröder était aux côtés de Vladimir Poutine lorsque le chef de l'Etat a fêté son anniversaire hier."

Gerhard Schröder, qui a occupé le poste de chancelier allemand de 1998 à 2005, a récemment rejoint le conseil de surveillance de la chaîne de supermarchés russe Hyperglobus.

(Reuters)