Schmid de la Fed : l'inflation est trop élevée, il n'y a pas lieu de se reposer sur ses lauriers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeffrey Schmid, a indiqué mardi qu'il restait opposé à toute nouvelle baisse des taux d'intérêt, affirmant que le marché du travail américain était équilibré et que l'inflation était trop élevée.

"L'inflation est supérieure à l'objectif de la Fed depuis près de cinq ans maintenant", a déclaré Jeffrey Schmid dans un discours préparé pour être prononcé devant le Metro Denver Executive Club, notant que la demande dépasse l'offre et fait augmenter le prix des services trop rapidement pour être compatible avec un retour à l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed. "Je ne pense pas que nous puissions nous reposer sur nos lauriers."

Jeffrey Schmid n'a pas abordé l'impact économique du conflit en Iran dans ses remarques préparées, bien qu'au moins à court terme, la situation volatile au Moyen-Orient, riche en pétrole, semble ajouter à ses préoccupations concernant les pressions sur les prix.

Jeffrey Schmid s'oppose depuis un certain temps à toute nouvelle mesure d'assouplissement de la part de la Fed, s'opposant à deux des baisses de taux de la Fed l'année dernière et soutenant la décision de la banque centrale, le mois dernier, de laisser les coûts d'emprunt à court terme dans leur fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 %.

L'inflation avoisine les 3 %, a-t-il fait remarquer, ajoutant qu'une augmentation d'un point de pourcentage de l'inflation réduit le pouvoir d'achat des ménages américains de 300 milliards de dollars.

Les marchés financiers s'attendaient à ce que la détérioration du marché du travail, le ralentissement de l'inflation ou une combinaison des deux amènent la banque centrale à réduire à nouveau ses taux d'ici le milieu de l'année, mais depuis le début de l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le week-end dernier, les traders ont repoussé les attentes d'une nouvelle réduction des taux à plus tard dans l'année.

Jeffrey Schmid a déclaré qu'il partageait l'optimisme sur la croissance économique pour l'année à venir qu'il entendait de la part de ses contacts commerciaux, et il a dit qu'il pensait que les réformes fiscales de l'administration Trump agiraient comme un vent arrière pour la croissance.

Mais il a rejeté l'idée que l'intelligence artificielle stimule la productivité suffisamment rapidement pour permettre une croissance plus rapide sans pressions inflationnistes, un argument clé pour ceux qui pensent que la Fed a encore une marge de manœuvre pour réduire les taux.

"Je reste ouvert à la possibilité, et je suis même optimiste, que l'IA et d'autres innovations finissent par conduire à un cycle de croissance non inflationniste, axé sur l'offre", a-t-il déclaré. "Toutefois, au vu du taux d'inflation actuel, nous n'en sommes pas encore là."