Saur remporte au Qatar un gros contrat de gestion des eaux usées

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe Saur, 3e entreprise de l'eau en France derrière Veolia et Suez et qui cherche à s'étendre à l'étranger, a remporté au Qatar un contrat pour la gestion des eaux usées de la capitale Doha et du sud du pays, a annoncé l'entreprise lundi.

D'un montant d'environ 430 millions d'euros sur cinq ans, ce contrat concerne un million d'habitants et porte sur "la gestion et l'amélioration des infrastructures existantes", a déclaré à l'AFP Patrick Blethon, président exécutif du groupe.

Le Qatar a attribué deux autres contrats d'assainissement lors de cet appel d'offres, l'un à un concurrent français et l'autre à un concurrent étranger, a précisé M. Blethon.

Il a fait part de la "grande fierté" de ses équipes, alors que le groupe n'était encore récemment pas armé pour postuler à ce type de contrat.

Peu après son arrivée à la tête de Saur, le groupe ne réalisait en 2021 que 10% de son chiffre d'affaires hors de France, une part qui atteint désormais 50%.

Dans le même temps, sous l'impulsion de l'entrée au capital de deux fonds néerlandais aux côtés du suédois EQT, le groupe a vu son chiffre d'affaires presque doubler, passant de 1,2 milliard à 2,3 milliards d'euros par an, notamment grâce à de nombreuses acquisitions.

"Le Moyen-Orient était un de nos axes prioritaires ces dernières années, compte tenu des investissements faits au niveau des infrastructures" dans la région, a expliqué M. Blethon, dont le groupe était déjà présent au Qatar par le biais d'un contrat de services.

Avec ce nouveau contrat, le groupe va mettre en place de la "maintenance prédictive", avec l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle. Il entend faire bénéficier le pays de ses compétences en matière de "gestion des inondations".

Le Qatar a notamment été touché, avec ses voisins du Golfe, par des pluies diluviennes en avril 2024, qui avaient provoqué d'importantes inondations.

Le groupe ambitionne d'atteindre 3,5 milliards à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030.