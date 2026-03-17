Sarah Knafo (Reconquête) retire sa liste à Paris pour favoriser la droite

Sarah Knafo lance sa campagne pour les élections municipales à Paris

La candidate du parti Reconquête pour ‌les élections municipales à Paris, Sarah Knafo, a annoncé mardi son choix de retirer sa liste, ​qui a recueilli 10,4% des voix au premier tour, pour préserver les chances de la droite de l'emporter dimanche prochain.

"Je me retire pour donner toutes les chances de battre la gauche", déclare-t-elle ​dans un entretien accordé au journal Le Parisien. "Les mots ont un sens : je ne me désiste pas pour la personne de ​Rachida Dati, je me désiste pour Paris".

La mairie ⁠de Paris est dirigée depuis un quart de siècle par le Parti socialiste.

Dans un ‌message publié lundi sur les réseaux sociaux, Sarah Knafo avait "tendu la main" à Rachida Dati, candidate Les Républicains soutenue par le MoDem et l'UDI, qui a ​obtenu 25,5% des voix dimanche, ‌loin derrière le représentant de la gauche unie Emmanuel Grégoire (38%).

"Ces dernières vingt-quatre ⁠heures, j'ai tenté une union, comme je l'avais promis dès le début de ma campagne. Cette union que les électeurs attendent a été refusée jusqu'au bout", dit Sarah Knafo dans Le Parisien.

Dans ⁠un message sur son ‌compte X, Rachida Dati réagit au désistement de Sarah Knafo, sans la ⁠nommer.

"Je salue le sens des responsabilités de ceux qui ont permis ces conditions et j'appelle tous ‌les Parisiens à faire le choix du changement dimanche prochain", écrit l'ancienne ministre.

Rachida ⁠Dati a annoncé lundi soir une alliance avec le candidat centriste soutenu ⁠par Horizons et Renaissance ‌Pierre-Yves Bournazel (11,7%). Ce dernier a confirmé sur TF1 la fusion des deux listes mais annoncé qu'il ​n'y participerait pas "personnellement".

"Pour moi, le chemin s'arrête (...) puisque ‌les Parisiens n'ont pas souhaité que je sois le prochain maire de Paris", a-t-il déclaré.

Le numéro deux de la ​liste centriste, l'ancien ministre Clément Beaune, a lui aussi fait savoir qu'il quittait l'aventure.

A gauche, Emmanuel Grégoire a repoussé toute idée d'alliance avec la candidate de La France insoumise Sophia ⁠Chikirou, qualifiée pour le second tour après avoir recueilli 11,7% des suffrages.

Cette dernière l'a invitée à lui téléphoner pour opérer une "fusion technique" de leurs listes respectives et ainsi "barrer la route de l'Hôtel de ville de Paris à Rachida Dati".

"Paris vaut bien un coup de fil !", a écrit sur X la députée insoumise, qui a jusqu'à ce mardi 18h00 (17h00 GMT) pour retirer sa liste.

(Reportage Elizabeth ​Pineau, édité par Blandine Hénault)