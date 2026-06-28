Santé Publique France évoque une surmortalité liée à la canicule

Un millier de décès supplémentaires ont été observés en France depuis mercredi sur fond de canicule par rapport à la mortalité des mois précédents, déclare Santé Publique France (SPF) sur la base de chiffres provisoires.

Cette augmentation est plus marquée dans les régions en vigilance rouge canicule et notamment à domicile, où elle est de l'ordre de 40%, particulièrement en Ile-de-France, précise SPF.

"Plus de 1.200 décès (toutes causes) ont été enregistrés pour la journée du 24 juin et plus de 1.400 décès quotidiens les 25 juin et 26 juin", détaille l'organisme public. "A titre comparatif, on comptait autour de 900 à 1.000 décès par jour en avril/mai."

"Les augmentations concernent toutes les classes d'âges (...). Néanmoins 85% des décès observés concernent les personnes de 65 ans et plus", dit SPF.

Dans une interview à la Tribune dimanche, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, évoque elle aussi "des signaux qui montrent qu'il y aura très probablement une mortalité plus élevée qu'à la même période l'an dernier".

"Mais donner des chiffres fiables prend du temps. (...) Nous communiquerons en transparence, mais il faut que les chiffres soient le plus fiables possible", ajoute-t-elle, tout en disant s'attendre "à ce que la tension sur le système hospitalier perdure après la baisse des températures".

(Rédigé par Bertrand Boucey)