Santé Publique France évoque une surmortalité liée à la canicule

(Actualisé avec autres pays d'Europe)

Un millier de décès supplémentaires sont survenus en France depuis mercredi sur fond de canicule par rapport à la mortalité des mois précédents, a fait savoir dimanche Santé Publique France (SPF) sur la base de données provisoires.

Cette augmentation est plus marquée dans les régions en vigilance rouge canicule et notamment à domicile, où elle est de l'ordre de 40%, particulièrement en Ile-de-France, précise SPF.

"Plus de 1.200 décès (toutes causes) ont été enregistrés pour la journée du 24 juin et plus de 1.400 décès quotidiens les 25 juin et 26 juin", détaille l'organisme public dans un communiqué. "A titre comparatif, on comptait autour de 900 à 1.000 décès par jour en avril/mai."

"Les augmentations concernent toutes les classes d'âges (...). Néanmoins 85% des décès observés concernent les personnes de 65 ans et plus", ajoute SPF.

Dans une interview à La Tribune dimanche, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, évoque elle aussi "des signaux qui montrent qu'il y aura très probablement une mortalité plus élevée qu'à la même période l'an dernier".

"Mais donner des chiffres fiables prend du temps. (...) Nous communiquerons en transparence, mais il faut que les chiffres soient le plus fiables possible", ajoute-t-elle, tout en disant s'attendre "à ce que la tension sur le système hospitalier perdure après la baisse des températures".

La canicule qui a fait suffoquer la France toute la semaine et provoqué samedi des orages parfois violents assortis de rafales et de coupures d'électricité, s'est déplacé vers l'Est.

Les températures devaient avoisiner ou dépasser dimanche les 40°C en Allemagne, en Pologne et en Italie.

(Rédigé par Bertrand Boucey et Elizabeth Pineau)