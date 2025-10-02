Santé : les dépassements d'honoraires en forte progression, en quantité et en montant

À leur installation, les trois-quarts des jeunes spécialistes choisissent le secteur, qui leur permet de choisir librement leur honoraires.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

De plus en plus de médecins libéraux pratiquent le dépassement d'honoraires, et pour des montants de plus en plus importants, avertit jeudi 2 octobre un rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Cette "forte accélération", entamée en 2019, va se poursuivre, selon cette instance de réflexion.

Selon le Haut conseil, "le montant total des dépassements d'honoraires des médecins spécialistes atteint 4,3 milliards d'euros en 2024, en forte accélération depuis 2019 (+5% par an en valeur réelle, hors inflation)".

La hausse résulte notamment de la hausse du nombre de spécialistes pratiquant ces suppléments par rapport à la tarification de l'Assurance maladie : ainsi en 2024 "56% des spécialistes sont en secteur 2" pratiquant des dépassements d'honoraires, "contre 37% en 2000", note le Haut conseil. "Aujourd'hui, lorsqu'ils s'installent, les trois quarts des jeunes spécialistes choisissent le secteur 2 : la proportion était des deux tiers en 2017", ajoute-t-il.

Par ailleurs, la croissance des dépassements est alimentée par la "hausse des taux de dépassements" pratiqués, et par une tendance des praticiens à diminuer le nombre d'actes maintenus aux tarifs opposables, note le HCAAAM.

Reste à charge élevé pour les patients

"Ces facteurs devraient conduire à ce que la dynamique des montants de dépassements se poursuive dans les années à venir", prévient-il.

Or, ces dépassements d'honoraires "peuvent induire un reste à charge élevé pour les patients", poursuit-il. "Par exemple, pour une intervention de prothèse totale de la hanche, près de la moitié des patients s'acquittent de dépassements (630 euros en moyenne et plus de 1000 euros dans 10% des cas)".

La participation des complémentaires santé vient amoindrir la facture pour les patients, dans la mesure où elles prennent globalement en charge 40% des dépassements d'honoraires constatés par les patients. Mais cette participation est "très variable selon les contrats", note le Haut conseil.

Selon les constats du HCAAM, les restes à charge les plus élevés après intervention de la complémentaire santé ont tendance à concerner à la fois les patients les plus riches, qui vivent dans des communes où les médecins ont plus tendance à faire des dépassements d'honoraires, mais aussi les patients les plus modestes, qui ont tendance à être moins bien protégés par leur complémentaire santé.

"Les restes à charge liés aux dépassements d'honoraires représentent environ 20% du reste à charge" total pour les 10% de patients les plus riches, comme pour les 10% de patients les plus pauvres, note-t-il.