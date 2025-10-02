 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Santé : les dépassements d'honoraires en forte progression, en quantité et en montant
information fournie par Boursorama avec Media Services 02/10/2025 à 10:39

À leur installation, les trois-quarts des jeunes spécialistes choisissent le secteur, qui leur permet de choisir librement leur honoraires.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

De plus en plus de médecins libéraux pratiquent le dépassement d'honoraires, et pour des montants de plus en plus importants, avertit jeudi 2 octobre un rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Cette "forte accélération", entamée en 2019, va se poursuivre, selon cette instance de réflexion.

Selon le Haut conseil, "le montant total des dépassements d'honoraires des médecins spécialistes atteint 4,3 milliards d'euros en 2024, en forte accélération depuis 2019 (+5% par an en valeur réelle, hors inflation)".

La hausse résulte notamment de la hausse du nombre de spécialistes pratiquant ces suppléments par rapport à la tarification de l'Assurance maladie : ainsi en 2024 "56% des spécialistes sont en secteur 2" pratiquant des dépassements d'honoraires, "contre 37% en 2000", note le Haut conseil. "Aujourd'hui, lorsqu'ils s'installent, les trois quarts des jeunes spécialistes choisissent le secteur 2 : la proportion était des deux tiers en 2017", ajoute-t-il.

Par ailleurs, la croissance des dépassements est alimentée par la "hausse des taux de dépassements" pratiqués, et par une tendance des praticiens à diminuer le nombre d'actes maintenus aux tarifs opposables, note le HCAAAM.

Reste à charge élevé pour les patients

"Ces facteurs devraient conduire à ce que la dynamique des montants de dépassements se poursuive dans les années à venir", prévient-il.

Or, ces dépassements d'honoraires "peuvent induire un reste à charge élevé pour les patients", poursuit-il. "Par exemple, pour une intervention de prothèse totale de la hanche, près de la moitié des patients s'acquittent de dépassements (630 euros en moyenne et plus de 1000 euros dans 10% des cas)".

La participation des complémentaires santé vient amoindrir la facture pour les patients, dans la mesure où elles prennent globalement en charge 40% des dépassements d'honoraires constatés par les patients. Mais cette participation est "très variable selon les contrats", note le Haut conseil.

Selon les constats du HCAAM, les restes à charge les plus élevés après intervention de la complémentaire santé ont tendance à concerner à la fois les patients les plus riches, qui vivent dans des communes où les médecins ont plus tendance à faire des dépassements d'honoraires, mais aussi les patients les plus modestes, qui ont tendance à être moins bien protégés par leur complémentaire santé.

"Les restes à charge liés aux dépassements d'honoraires représentent environ 20% du reste à charge" total pour les 10% de patients les plus riches, comme pour les 10% de patients les plus pauvres, note-t-il.

2 commentaires

  • 11:05

    Moi j’ai parfois l’impression que la Securité Sociale ne revalorise pas les honoraires du secteur 1 (ou très faiblement). Finalement, avec les années, un garagiste débutant qui me fait une vidange m’est facturé plus cher à l’heure qu’un spécialiste qui a fait 10 ans d’études et 20 ans d’experience … Évidemment à force, plus personne ne se met en secteur 1.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre français Lecornu rencontre des dirigeants syndicaux à Paris
    France: Les syndicats essaient de maintenir Lecornu sous pression
    information fournie par Reuters 02.10.2025 11:01 

    Les syndicats organisent ce jeudi une nouvelle journée de mobilisation en France pour tenter de peser sur les choix budgétaires du gouvernement que s'apprête à former Sébastien Lecornu et contester par avance toute continuité dans la politique économique et fiscale ... Lire la suite

  • L'illustration montre des lettres AI (Artificial Intelligence) et une main de robot
    L'IA dope la tech après un accord entre Samsung, SK Hynix et OpenAI
    information fournie par Reuters 02.10.2025 10:53 

    Le secteur de la technologie grimpe en Europe dans le sillage de Wall Street la veille et des Bourses asiatiques plus tôt jeudi, porté par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics et SK Hynix ont conclu des accords pour ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Worldline : partenariat stratégique avec le chinois YeePay
    information fournie par AOF 02.10.2025 10:46 

    (AOF) - Worldline a signé un accord de partenariat stratégique avec YeePay, un prestataire chinois de services de paiement tiers spécialisé dans le secteur aérien et du voyage. " Ensemble, les deux entreprises proposeront une solution de paiement complète et centralisée, ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, ici le 10 septembre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le RN et le PS reçus vendredi matin par Lecornu
    information fournie par AFP 02.10.2025 10:34 

    Le Rassemblement national et le Parti socialiste seront reçus vendredi matin par le Premier ministre Sébastien Lecornu dont ils attendent des ouvertures sur le projet de budget pour 2026, le menaçant d'une éventuelle censure. Resté volontairement discret depuis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank