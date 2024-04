Santé : la prochaine pandémie sera une grippe, selon une enquête internationale

Une enquête internationale, révélée par Le Guardian ce samedi 20 avril, estime que la prochaine pandémie sera une grippe. Parmi les 187 scientifiques spécialisés en maladies infectueuses interrogés, 57 % d'entre eux l'affirment. La seconde cause probable d'une épidémie au niveau mondial serait une « maladie X » , qui ne serait pas encore connue, selon 21 % des experts interrogés.

Cette pathologie inconnue est également étudiée par le Covars, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, qui analyse la pandémie de Covid-19 pour les pouvoirs publics. Selon 15 % des scientifiques ayant participé à l'étude, le coronavirus pourrait, à l'avenir, être à l'origine de cette « maladie X » . Mais la grippe serait « la menace numéro 1 en termes de potentiel pandémique aux yeux d'une grande majorité de scientifiques mondiaux » , selon Jon Salmanton-García, directeur de l'étude et chercheur à l'université de Cologne. Il estime par ailleurs que « chaque hiver, la grippe fait son apparition. On pourrait qualifier ces épidémies de petites pandémies. Elles sont plus ou moins contrôlées parce que les différentes souches qui les provoquent ne sont pas assez virulentes - mais ce ne sera pas nécessairement le cas pour toujours » .

Deux jours plus tôt, l'Organisation mondiale