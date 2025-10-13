Santé : à quoi sert le nouveau mail d'information envoyé par l'Assurance maladie ?

Vous avez reçu un courriel de l'assurance-maladie ? Pas de panique ( Crédits photo: © Charles Lima - stock.adobe.com)

Vous avez reçu un mail intitulé "Information Paiement Revenu de Subst. ou Frais de santé au Bénéficiaire pour vérification" de la part de l'Assurance maladie ? Découvrez le rôle de ce courriel.

L'Assurance maladie a récemment effectué un paiement vous concernant ? Que celui-ci vous ait directement été adressé ou ait été transmis à un tiers, par exemple à un professionnel de santé, vous allez recevoir un e-mail vous renvoyant vers votre compte Ameli dans les 15 jours suivants. Un courriel nommé "Information Paiement Revenu de Subst. ou Frais de santé au Bénéficiaire pour vérification" qui poursuit deux objectifs : mieux informer les usagers et réduire le risque de fraude.

Un e-mail d'information envoyé par l'Assurance maladie tous les 15 jours

Vous avez bénéficié d'un ou plusieurs remboursements de la part de l'Assurance maladie ? Sous 15 jours, vous allez recevoir un e-mail d'information sur le ou les paiements effectués sur votre compte courant ou celui d'un tiers, à l'image d'un médecin, d'une pharmacie, d'un hôpital, ou même de votre employeur dans le cas d'un arrêt de travail. Ce courriel informatif vous renvoie vers le site Ameli.fr, et plus précisément vers la rubrique intitulée "Mes paiements".

En vous connectant à votre compte Ameli, vous pouvez prendre connaissance des détails concernant le ou les paiements réalisés par l'Assurance maladie pour votre compte. Montant payé par l'usager, taux de remboursement, base de remboursement, montant effectivement versé, franchise médicale ou participation forfaitaire… tous les détails vous permettant de comprendre le montant des sommes versées sur votre compte ou à un tiers sont consultables directement en ligne.

Un courriel permettant de mieux informer les usagers de l'Assurance maladie

"Votre caisse d'assurance maladie a effectué ces derniers jours au moins un paiement vous concernant : sur votre compte bancaire ou au bénéfice d'un tiers (professionnel de santé, établissement de santé ou employeur dans le cadre d'un arrêt de travail)". L'objectif numéro un de ce nouveau mail envoyé par l'Assurance maladie est de mieux informer les bénéficiaires de remboursements. Une ambition résumée ainsi par le site Ameli.fr : "Améliorer la bonne information de tous sur le financement des soins par l'Assurance Maladie".

Dans la rubrique "Mes paiements", les usagers de l'Assurance maladie peuvent consulter en un clin d'œil toutes ces informations, et connaître la somme qu'une complémentaire santé peut leur rembourser en tenant compte de la franchise médicale de 1 euro.

Une meilleure information qui pourrait limiter le nombre de fraudes

Informer les usagers de l'Assurance maladie des remboursements effectués pour leur compte n'a pas seulement pour objectif de mieux les informer sur la prise en charge de leurs frais de santé. En effet, en envoyant ce mail, l'Assurance maladie espère faire baisser le niveau de fraudes à la carte vitale. Les usagers pourront ainsi détecter plus rapidement et plus facilement une utilisation frauduleuse de leur numéro de sécurité sociale en prenant connaissance de remboursements pour des soins qu'ils n'ont pas reçus.

"En cas de doute ou de soupçon de fraude, par exemple pour des soins non réalisés, l'assuré peut alerter sa caisse d'assurance maladie (CPAM) : via le compte ameli en demandant à l'assistant virtuel ameliBot « Signaler un remboursement »". Une vigilance de la part des bénéficiaires de l'Asssurance maladie qui pourrait permettre de lutter contre la recrudescence de ce type de fraudes, rendues notamment possibles par l'envoi d'e-mail frauduleux, renvoyant vers de faux sites internet.