Sans forcer, Paris écarte Le Havre

Longtemps seuls au monde, les Parisiens se sont fait quelques frayeurs en voyant Le Havre revenir dans la rencontre, mais n'ont finalement pas souffert pour s'imposer pour la 24e fois cette saison (2-1). Toujours invaincu, le PSG continue sa saison parfaite dans l'Hexagone, quand Le Havre repart bredouille, et toujours barragiste.

Paris Saint-Germain 2-1 Le Havre

Buts : Doué (9 e ) et Ramos (50 e ) pour les Rouge et Bleu // Soumaré (60 e ) pour le HAC

Le PSG débute bien sa route vers Arsenal. Quatre jours après leur qualification en demi-finale de Ligue des champions, les Parisiens recevaient un HAC sonné par Rennes la semaine dernière et en pleine lutte pour son maintien, au Parc des Princes. Sans forcer, les champions de France se sont imposés tranquillement et continuent leur cavalier seul (2-1) . Devant des tribunes rajeunies par les vacances scolaires, les Rouge et Bleu se sont d’ailleurs présentés avec une équipe largement remaniée, où Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye étaient titulaires et Warren Zaïre-Emery latéral gauche. En face, les hommes de Didier Digard, qui retrouvait le Parc pour la première fois en tant que coach, débarquaient dans la capitale dans un 4-3-3 ambitieux.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com