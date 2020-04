Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi peut produire des millions de doses d'hydroxycholoroquine, dit le DG Reuters • 02/04/2020 à 23:31









PARIS (Reuters) - Sanofi sera en mesure de produire des millions de doses d'hydroxychloroquine si les résultats des essais cliniques en cours confirment l'efficacité de ce médicament contre le Covid-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus apparu en Chine en décembre dernier, a déclaré jeudi le directeur général du laboratoire pharmaceutique français à Reuters. Paul Hudson, qui a pris ses fonctions en septembre dernier, a précisé que le groupe travaillait actuellement à plus de 93% de ses capacités de production. Il a expliqué que Sanofi avait fait le choix de "surproduire" ce médicament afin de fournir les hôpitaux en Europe et aux Etats-Unis submergés par le nombre de patients atteints gravement par la maladie. Sanofi possède 73 sites industriels dans 32 pays. (Correction: bien lire que Paul Hudson est le directeur général de Sanofi.) (Matthias Blamont, Michael Erman, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.68%