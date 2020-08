Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi lance son offre de 3,68 milliards de dollars sur Principia Biopharma Reuters • 28/08/2020 à 07:48









SANOFI LANCE SON OFFRE DE 3,68 MILLIARDS DE DOLLARS SUR PRINCIPIA BIOPHARMA PARIS (Reuters) - Sanofi a annoncé vendredi le lancement de son offre publique d'achat en vue de l'acquisition de Principia Biopharma, une biotech américaine spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies auto-immunes et allergiques, ce qui lui permettra de renforcer son portefeuille dans l'immunologie. L'opération, via un rachat de la totalité des actions en circulation au prix de 100 dollars l'action, représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,68 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros) et devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2020. L'offre, conclue le 16 août dernier, expirera le 25 septembre. (Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

