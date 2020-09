Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi annonce l'échec d'un essai du Kevzara pour traiter le COVID-19 Reuters • 01/09/2020 à 07:21









SANOFI ANNONCE L'ÉCHEC D'UN ESSAI DU KEVZARA POUR TRAITER LE COVID-19 PARIS (Reuters) - Sanofi annonce mardi l'échec d'un essai clinique visant à évaluer l'efficacité du Kevzara dans le traitement de formes sévères ou critiques de COVID-19. Cet essai international sur 420 patients "n'a pas atteint son critère d'évaluation principal ni secondaire", explique le groupe pharmaceutique dans un communiqué. Le Kevzara, développé avec l'américain Regeneron, est habituellement prescrit dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. "Pour l'heure, ni Sanofi ni Regeneron ne prévoient la conduite d'autres études cliniques sur Kevzara dans le traitement de la COVID-19", précise le français. (Marc Angrand, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.