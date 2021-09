À peine la primaire terminée, déjà du rififi chez les Verts ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que le comportement de Sandrine Rousseau ne plaît guère à tout le monde au sein du parti, et certainement pas à la direction écologiste. La finaliste malheureuse de la primaire EELV face à Yannick Jadot, élu donc candidat du parti pour l’élection présidentielle 2022, a averti qu’elle n’apporterait son soutien à celui-ci qu’à certaines conditions. Un avertissement et une attitude pas du tout du goût de Julien Bayou, patron des Verts, qui n’a pas manqué de l’exprimer, jeudi 30 septembre, en marge d’un déplacement en Savoie aux côtés de Yannick Jadot, comme le relève BFMTV.

Le secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts a ainsi déploré l’attitude de Sandrine Rousseau qui « ressemble un peu, oui, à une logique de mauvaise perdante », reprenant les termes évoqués par une journaliste sur place. « Les 122 000 inscrits et inscrites se sont engagés à soutenir le projet et la personne qui gagnait. C’est Yannick Jadot, il n’y a pas de discussion à avoir, mais un soutien inconditionnel », a estimé le patron des Verts. « C’était l’engagement de Delphine Batho, d’Éric Piolle et de Sandrine Rousseau au soir de sa défaite », a-t-il également rappelé. Avant d’asséner, concernant cette dernière : « Et je regrette là son attitude très peu constructive. »

Yannick Jadot n’aurait

... Lire la suite sur LePoint.fr