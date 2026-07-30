Samsung multiplie par 19 son bénéfice d'exploitation au 2e trimestre, porté par l'IA

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par 19 sur un an son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, grâce à la demande soutenue en puces mémoire tirée par l'IA.

( AFP / JADE GAO )

Sur la période avril-juin, l'entreprise a enregistré un bénéfice d'exploitation de 89.490 milliards de wons (54 milliards d'euros), en hausse de 1.813,8 % sur un an, a indiqué l'entreprise dans un document réglementaire.

Ce mastodonte mondial de la fabrication des puces mémoire affiche également un chiffre d'affaires trimestriel de 171.490 milliards de wons (104 milliards d'euros), en hausse de 130% sur un an.

Son bénéfice net a été multiplié par 14 sur la même période, atteignant 71.620 milliards de wons (43 milliards d'euros).

Ces chiffres sont conformes aux attentes du marché, d'après l'agence Yonhap.

Les résultats de Samsung Electronics sont publiés au lendemain d'une chute de 12% de son titre, sur fond de craintes quant à une éventuelle bulle spéculative autour de l'IA.