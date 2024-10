Samsung: les bénéfices augmentent moins que prévu malgré le boom de l'IA

( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a publié jeudi des bénéfices trimestriels en forte hausse mais inférieurs aux prévisions, peinant à tirer pleinement profit du boom de l'intelligence artificielle (IA) après avoir admis récemment traverser "une crise" et promis "un nouveau départ".

Entre juillet et septembre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 10.100 milliards de wons (6,7 milliards d'euros), soit 77% de plus qu'un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 17% à 79.100 milliards de wons (52,8 milliards d'euros).

Pour le quatrième trimestre, le groupe a dit dans un communiqué s'attendre à une certaine "faiblesse" de la demande de mémoire pour les appareils mobiles et les PC mais "la croissance de l'IA va maintenir la demande à des niveaux robustes".

Le géant technologique est l'un des plus grands producteurs de semi-conducteurs, aujourd'hui au cœur de l'économie mondiale. Ils sont utilisés dans tous les domaines, des appareils électroménagers aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes.

Le bénéfice d'exploitation a été presque quadruplé à 9.180 milliards de wons (6,1 milliards d'euros), soit moins qu'espéré par le marché, pénalisé par des éléments exceptionnels et le haut niveau du taux de change de la monnaie sud-coréenne.

Samsung Electronics, filiale phare du plus important des conglomérats familiaux qui dominent la quatrième économie d'Asie, avait pris les devants en avertissant début octobre que son bénéfice d'exploitation n'augmenterait pas autant que prévu.

Fait rare, la direction de Samsung avait accompagné ses estimations d'un communiqué adressé à ses clients, investisseurs et employés.

"En raison de résultats inférieurs aux attentes du marché, des inquiétudes sont apparues quant à notre compétitivité technologique fondamentale et à l'avenir de l'entreprise", y constatait Jun Young-hyun, l'un des membres de l'équipe dirigeante.

"Nombreux sont ceux qui parlent d'une crise frappant Samsung", ajoutait-t-il. "Nous ferons en sorte que la situation sérieuse à laquelle nous sommes actuellement confrontés devienne l'occasion d'un nouveau départ."

La demande de composants avancés pour les systèmes d'intelligence artificielle est montée en flèche ces derniers mois grâce au succès de ChatGPT et d'autres produits d'IA générative.

Samsung est également l'un des rares producteurs mondiaux à fabriquer des HBM (mémoires à large bande passante), utilisées notamment dans les systèmes d'intelligence artificielle.

Mais le groupe subit notamment les retards pris dans la production de la nouvelle génération des HBM, notamment face à son concurrent SK Hynix.