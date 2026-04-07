Samsung Electronics prévoit un bénéfice d'exploitation record au 1er trimestre

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé mardi qu'il prévoyait un bénéfice d'exploitation record d'environ 57.200 milliards de wons (37,9 milliards de dollars) au premier trimestre 2026, grâce aux ventes soutenues de ses interfaces mémoire de pointe essentielles pour l'intelligence artificielle (IA).

Selon un document réglementaire, ce bénéfice d'exploitation pour la période de janvier à mars suppose un bond de 755% sur un an, pour un chiffre d'affaires en hausse de 68% à 133.000 milliards de wons.

Samsung s'est imposé comme un acteur clé, aux côtés de son compatriote SK Hynix, dans le domaine des puces hautement performantes dont la demande explose en raison de la course effrénée pour suivre les évolutions de l'intelligence artificielle.

"Samsung Electronics a enregistré ses meilleurs résultats jamais réalisés, grâce à la hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices de sa division Device Solutions (DS), spécialisée dans les mémoires", a déclaré un porte-parole de Samsung.

Il a ajouté que les bonnes performances de l'électroménager et des smartphones avaient contribué à stimuler les bénéfices.

Compte tenu de la demande croissante en puces mémoire, Samsung devrait afficher des "résultats encore meilleurs" dans les mois à venir, a prédit à l'AFP l'analyste Ryu Hyung-keun, de Daishin Securities.

"Etant donné la forte hausse des prix des puces mémoire, ses marges bénéficiaires devraient encore s'améliorer d'ici la fin de l'année", a-t-il estimé.

L'entreprise est toutefois confrontée à des risques, nuance Kim Dae-jong, professeur d'économie à l'université de Sejong.

"Une grève syndicale prévue le mois prochain ainsi que la guerre en Iran (déclenchée par une offensive israélo-américaine sur ce pays fin février, ndlr) pèsent sur les perspectives", a-t-il déclaré à l'AFP.

- Electroménager au Moyen-Orient -

"Le Moyen-Orient est le marché clé de Samsung pour l'électroménager, et la demande provenant de cette région est importante, ce qui en fait une source de préoccupation", selon Kim Dae-jong.

LG Electronics, deuxième fabricant sud-coréen d'appareils électroménagers après Samsung, a également dit prévoir un chiffre d'affaires record de 23.730 milliards de wons (15,7 milliards de dollars) ainsi que des bénéfices de 1.670 milliards de wons (1,1 milliard de dollars) pour le premier trimestre.

"Malgré une incertitude macroéconomique persistante, les activités principales de l'entreprise, notamment les appareils électroménagers, ont maintenu leur croissance grâce à la forte compétitivité de ses produits et à ses positions solides sur le marché", explique LG dans un communiqué.

Les mémoires à large bande passante de Samsung, utilisées dans les accélérateurs d'IA et les centres de données, ont fait l'objet de commandes solides de la part de grandes entreprises technologiques, ce qui a contribué à faire grimper les prix et à soutenir la reprise du cycle des semi-conducteurs.

Ce phénomène fait également grimper les prix des puces moins avancées utilisées dans l'électronique grand public, ce qui risque d'entraîner une hausse des prix des téléphones, des ordinateurs portables et d'autres appareils dans le monde entier.

Dopées par l'essor de l'IA, les actions de Samsung Electronics ont plus que triplé de valeur depuis un an.

Elles évoluaient autour de 0,73% à la Bourse de Séoul à mi-journée mardi.

Le conglomérat sud-coréen n'a pas fourni de ventilation précise des résultats de ses différentes divisions, telles que celles dédiées aux semi-conducteurs et aux appareils mobiles. L'entreprise publiera ses résultats trimestriels définitifs fin avril.