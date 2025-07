Samsung Electronics: le bénéfice d'exploitation chute de 55% au 2T

( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le géant sud-coréen des semi-conducteurs Samsung Electronics a annoncé jeudi un plongeon d'environ 55% sur un an de son bénéfice d'exploitation au 2e trimestre 2025, citant l'impact des restrictions à l'exportation vers la Chine des composants avancés imposées par les Etats-Unis.

D'avril à juin, ce bénéfice s'est élevé à 4.700 milliards de wons (3 milliards d'euros), pour un chiffre d'affaires en légère hausse sur un an à 74.600 milliards de wons (47 milliards d'euros).

Le bénéfice net (part du groupe) a reculé pour sa part de plus de 48% sur un an, selon un communiqué.

"Malgré une croissance significative du chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre, les résultats de l'activité fonderie sont restés faibles en raison de l'impact des ajustements de valeur des stocks résultant des restrictions américaines à l'exportation de puces IA avancées vers la Chine", a expliqué Samsung.

Samsung Electronics est la principale filiale du groupe sud-coréen Samsung, de loin le plus grand des conglomérats familiaux qui dominent la quatrième économie d'Asie.

Au deuxième semestre, son activité de fonderie, c'est-à-dire de fabrication de semi-conducteurs, va "accélérer la production de masse", a annoncé l'entreprise.

"La demande en IA devrait rester robuste en raison d'investissements continus de la part d'importants fournisseurs de services de cloud, et c'est pourquoi la demande (du secteur) des serveurs en DRAM (mémoire vive dynamique, ndlr) et NAND (un type de mémoire flash, ndlr) devrait rester forte", a écrit Samsung.

- Accord avec Tesla -

Ces résultats décevants surviennent après deux nouvelles positives pour Samsung: la relaxe de son président Lee Jae-yong dans une affaire de fusion controversée, et un accord de plusieurs milliards de dollars avec la société américaine Tesla.

M. Lee, 57 ans, était poursuivi pour manipulation de cours, abus de confiance et fraude comptable. Il avait été acquitté de ces accusations lors d'un procès fin 2024, ce que la Cour suprême sud-coréenne a confirmé mi-juillet, mettant fin à un feuilleton judiciaire de plusieurs années.

L'accord avec Tesla, confirmé par le milliardaire et entrepreneur Elon Musk lundi, concerne la fourniture de puces AI6 à l'entreprise américaine jusqu'à fin 2033, et ce pour quelque 16,5 milliards de dollars. Ce qui devrait renforcer la position de Samsung et l'aider à rattraper son retard vis-à-vis de ses concurrents en matière de puces IA, à savoir le sud-coréen SK hynix et le taïwanais TSMC.

Cet accord est une "étape cruciale" pour accroître sa part sur le marché en constante évolution des puces nécessaires à l'intelligence artificielle, analyse pour l'AFP MS Hwang, directeur de recherche chez Counterpoint, car il "renforcera le portfolio de clients de l'entreprise".