Samsung Electronics: bond du bénéfice d'exploitation au troisième trimestre

Le stand de Samsung Electronics lors d'un salon au centre de congrès et d'exposition COEX de Séoul, le 22 octobre 2025 ( AFP / Jung Yeon-je )

Samsung Electronics a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, grâce à une demande robuste pour ses puces dont la consommation est dopée par les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle.

Le bénéfice d'exploitation du conglomérat sud-coréen a augmenté de 32% sur un an pour atteindre 12.200 milliards de wons (7,37 milliards d'euros) sur la période juillet-septembre, sa meilleure performance depuis le deuxième trimestre 2022, selon la division finances de l'agence de presse locale Yonhap.

Son bénéfice net a progressé de 9% à 12.000 milliards de wons (7,26 milliards d'euros).

Son chiffre d'affaires s'élève sur la même période à 81.600 milliards de wons (52,1 milliards d'euros), en hausse de 9%.

A la suite de la publication des résultats, l'action Samsung a bondi de plus de 5% à la Bourse de Séoul.

La division Device Solutions (DS), qui concerne les puces électroniques, "a enregistré une hausse de 19% de son chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent, l'activité Mémoire ayant atteint un niveau record en termes de ventes trimestrielles", peut-on lire dans le communiqué sur les résultats.

La division Smartphones a de son côté vu son chiffre d'affaires augmenter de 11% par rapport au trimestre précédent "grâce au lancement réussi de nouveaux téléphones pliables et aux ventes solides de ses produits phares", y est-il ajouté.

"La croissance rapide du secteur de l'IA devrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché" pour ces deux secteurs au dernier trimestre de l'année, assure l'entreprise.

- R&D et semi-conducteurs -

Cette forte progression est notamment soutenue par une demande solide pour les puces mémoire conventionnelles de Samsung (DRAM ou NAND), en parallèle de la forte demande sur les puces mémoires à large bande-passante (HBM) utilisées dans les serveurs IA.

Samsung a déclaré qu'il investirait 40.900 milliards de wons (plus de 24,74 milliards d'euros) dans ses installations de semi-conducteurs cette année afin de répondre à cette demande croissante.

L'entreprise est la filiale phare du géant sud-coréen Samsung Group, de loin le plus important des conglomérats familiaux qui dominent les affaires dans la quatrième économie d'Asie.

En octobre 2024, la société avait reconnu faire face à une "crise", et que des questions se posaient quant à sa "compétitivité technologique fondamentale" et son "avenir". Elle a ensuite annoncé avoir remanié sa direction pour se focaliser sur la recherche et le développement (R&D) ainsi que les semi-conducteurs.

SK Hynix, autre mastodonte sud-coréen des semi-conducteurs et concurrent de Samsung, a lui aussi publié un bénéfice d'exploitation record au troisième trimestre.

Sur la période juillet-septembre, son bénéfice d'exploitation s'est établi à 11.380 milliards de wons (6,8 milliards d'euros), le plus haut de son histoire, en hausse de 62% sur un an.

"Les résultats de ce trimestre sont clairement le fruit de l'essor du marché de la mémoire" a déclaré à l'AFP Hwang Min-seong, directeur de la recherche chez Counterpoint, un cabinet d'études de marché.

"Dans le segment des DRAM, Samsung a considérablement réduit son écart avec SK hynix, l'actuel leader, et si cette tendance se poursuit, nous pensons que Samsung pourrait reprendre la tête du marché des DRAM dès le trimestre prochain", a-t-il ajouté.

En juillet, Samsung a signé un contrat de 16,5 milliards de dollars avec Tesla, dans le cadre duquel il fournira des puces AI6 au constructeur de voitures électriques jusqu'en 2033.