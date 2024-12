Sami Khedira : « Si Vinicius veut être comme Messi, Zidane ou Cristiano... »

Un Sami qui vous veut du bien.

Dans une interview accordée à Marca ce mardi , Sami Khedira , champion du monde 2014 et pilier discret de la Décima madrilène, s’est livré sur son passé à Madrid et son futur sur les bords de terrain . Quand on lui demande s’il se voit sur un banc à diriger une troupe, il est catégorique : il n’a pas l’âme d’un entraîneur. « Ne jamais dire jamais, mais je ne pense pas devenir entraîneur. J’aime ce métier et être sur le terrain, mais je me vois davantage dans un rôle de directeur sportif. » En mode Benatia.…

MJ pour SOFOOT.com