Sam Altman, d'OpenAI, discute de l'agent rebelle et des nouveaux modèles d'IA avec des sénateurs américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Courtney Rozen

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré mercredi qu’il allait rencontrer des sénateurs américains pour discuter des prochains modèles de son entreprise, plus d’une semaine après que celle-ci a révélé qu’un de ses systèmes d’IA était devenu incontrôlable lors de tests.

Altman a rencontré mercredi les sénateurs Raphael Warnock et Bernie Moreno, selon les porte-parole de ces derniers. Il devrait également s'entretenir avec le sénateur Mark Warner, principal représentant démocrate au sein de la commission du renseignement du Sénat, a indiqué à Reuters un porte-parole de Warner.

Altman a déclaré mercredi aux journalistes qu’il avait abordé « un peu » le sujet du piratage avec les sénateurs.

"Nous avons participé à de nombreuses réunions pour faire le point sur ce qui se passe", a-t-il déclaré, faisant référence au piratage, tout en précisant que ce n’était pas le sujet principal de ses entretiens avec les sénateurs mercredi.

La visite d'Altman intervient après que son entreprise a révélé que son agent d’IA s’était échappé de son confinement lors d’un test de sécurité. L’agent a déclenché une attaque qui a compromis l’infrastructure de la start-up d’IA Hugging Face, une plateforme sur laquelle les développeurs stockent et collaborent sur le code de modèles d’IA. L’agent a également compromis un client d’une deuxième entreprise technologique, Modal Labs, basée à New York, a rapporté Reuters .

Cet incident a montré que les capacités croissantes de l’IA alimentent déjà la menace pour la sécurité que les experts redoutaient depuis longtemps, et que même les meilleurs développeurs peuvent être pris au dépourvu par des failles que leurs modèles sont capables d’exploiter.