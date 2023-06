Salon du Bourget : le retour de l’Airbus A380

La plupart des compagnies aériennes qui volaient en 2019 avec une flotte d'Airbus A380 avaient ensuite cloué au sol le super jumbo, avec la chute du trafic liée au Covid. Air France s'était même débarrassé des dix A380 en propriété ou en location qui ont été ferraillés, ces appareils étant réputés mal adaptés au réseau de la compagnie. Malaysia Airlines, Thai Airways, China Southern Airlines stockent, elles, leurs avions au sol, qui ne reprendront probablement pas l'air.

Salon du Bourget 2023 : ce qu'il ne faut pas raterEmirates, le plus gros operateur d'A380 au monde avec 116 appareils, en exploite actuellement 90 et 100 à la fin de l'été. Asiana Airlines, British Airways, Etihad Airways, Korean Air, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways et Singapore Airlines sont les compagnies qui les aussi ont remis en vol. À Roissy-CDG, on peut voir en escale les A380 d'Emirates (à Nice aussi), d'Etihad Airways et de Qatar Airways.

Premiers vols au printemps 2024

Une nouvelle compagnie, Global Airlines, se lance avec pour objectif de se positionner sur un créneau haut de gamme de vols transatlantiques vers New York et Los Angeles au départ de Londres. La concurrence y est pourtant sévère avec American Airlines, British Airways, United Airlines, Virgin, JetBlue et, depuis peu, Norse (née des cendres de Norwegian). Le créateur de Global, c'est James Asquith, qui, à 34 ans, avait déjà lancé Holiday Swap (voyagiste), et est passé chez

